Vođa 'dilera s Kariba' hvalio se poznanstvima s Castrom i Chavezom, sad je izručen

Kostarika je Hrvatskoj izručila 50-godišnjeg Miroslava Aničića, vođu 'dilera s Kariba', skupine koja je prije 15 godina dopremila u Hrvatsku oko 180 kilograma čistog kokaina

Kostarika je temeljem Interpolove tjeralice koju je raspisao Županijski sud u Zagrebu, u subotu Hrvatskoj izručila Miroslava Mikea Aničića, doznaje Jutarnji. On je osuđen zbog trgovine drogom na kaznu od 13 godina zatvora. Aničić je bio uhićen i prije četiri godine temeljem međunarodnog uhidbenog naloga iz 2018. godine kojeg je raspisala Hrvatska. Kostarikanske vlasti su ga pronašle pored kuće u mjestu Boca Arenal, u provinciji Alejuela, na sjeveru zemlje. Otada su čekali službene dokumente hrvatskog pravosuđa o njegovu slučaju.

'Dileri s Kariba' Njega se tereti da je s još 10 osoba tvorio skupinu koju su mediji svojedobno nazvali "dileri s Kariba". Između 2010. i 2011. godine su u Hrvatsku zrakoplovom prokrijumčarili 180 kilograma čistog kokaina iz Bahama i Dominikanske Republike. Cijela skupina je razotkrivena 2011. godine u međunarodnoj policijskoj akciji Paukova mreža (Spiderweb), kad su Aničić i njegova djevojka uhićeni u Austriji. Policajci su u njihovom vozilu našli 100 kilograma kokaina.