Vođa 'dilera s Kariba' hvalio se poznanstvima s Castrom i Chavezom, sad je izručen

Kostarika je Hrvatskoj izručila 50-godišnjeg Miroslava Aničića, vođu 'dilera s Kariba', skupine koja je prije 15 godina dopremila u Hrvatsku oko 180 kilograma čistog kokaina
Kostarika je temeljem Interpolove tjeralice koju je raspisao Županijski sud u Zagrebu, u subotu Hrvatskoj izručila Miroslava Mikea Aničića, doznaje Jutarnji. On je osuđen zbog trgovine drogom na kaznu od 13 godina zatvora.
Aničić je bio uhićen i prije četiri godine temeljem međunarodnog uhidbenog naloga iz 2018. godine kojeg je raspisala Hrvatska. Kostarikanske vlasti su ga pronašle pored kuće u mjestu Boca Arenal, u provinciji Alejuela, na sjeveru zemlje. Otada su čekali službene dokumente hrvatskog pravosuđa o njegovu slučaju.
'Dileri s Kariba'
Njega se tereti da je s još 10 osoba tvorio skupinu koju su mediji svojedobno nazvali "dileri s Kariba". Između 2010. i 2011. godine su u Hrvatsku zrakoplovom prokrijumčarili 180 kilograma čistog kokaina iz Bahama i Dominikanske Republike.
Cijela skupina je razotkrivena 2011. godine u međunarodnoj policijskoj akciji Paukova mreža (Spiderweb), kad su Aničić i njegova djevojka uhićeni u Austriji. Policajci su u njihovom vozilu našli 100 kilograma kokaina.
Nejverojatno iznošenje obrane
Aničić se tada branio da je mislio kako prevozi novac, a ne drogu. Dodao je da su ga na šverc droge prisilili neki Kolumbijci kojima je dugova četiri milijuna dolara.
Prva 74 kilograma droge su u Zagrebu rasparčana dilerima diljem bivše Jugoslavije, ali i Španjolske. Aničić je uhvaćen s drugom "turom", koju je prevozio autom s aerodroma u Stuttgartu, prema Zagrebu. Tad se na sudu pokušao braniti utjecajnim poznanstvima u Južnoj Americi.
"Osobno sam upoznao Raula Castra, brata kubanskog predsjednika Fidela. Upoznao sam i bivšeg predsjednika Venezuele Huga Chaveza te panamskog ministra financija, kojemu se ne mogu sjetiti imena, a sa svim tim osobama upoznao me moj poslovni partner David Molina. Molina je izuzetno sposoban poslovni čovjek, a nikad se nije bavio trgovinom kokainom ili bilo kakvim ilegalnim poslovima. Molina je kum jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, Carlosa Slima, no David Molina s kojim sam ja poslovao nije onaj David Molina čiju je sliku poslala policija", branio se Aničić na sudu.