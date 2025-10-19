miroslav aničić

Vođa 'dilera s Kariba' hvalio se poznanstvima s Castrom i Chavezom, sad je izručen

M.Da.

19.10.2025 u 08:49

Kostarika izručila Hrvata
Kostarika izručila Hrvata Izvor: YouTube / Autor: Kanal MUP-a RH i policije
Kostarika je Hrvatskoj izručila 50-godišnjeg Miroslava Aničića, vođu 'dilera s Kariba', skupine koja je prije 15 godina dopremila u Hrvatsku oko 180 kilograma čistog kokaina

Kostarika je temeljem Interpolove tjeralice koju je raspisao Županijski sud u Zagrebu, u subotu Hrvatskoj izručila Miroslava Mikea Aničića, doznaje Jutarnji. On je osuđen zbog trgovine drogom na kaznu od 13 godina zatvora.

Aničić je bio uhićen i prije četiri godine temeljem međunarodnog uhidbenog naloga iz 2018. godine kojeg je raspisala Hrvatska. Kostarikanske vlasti su ga pronašle pored kuće u mjestu Boca Arenal, u provinciji Alejuela, na sjeveru zemlje. Otada su čekali službene dokumente hrvatskog pravosuđa o njegovu slučaju.

'Dileri s Kariba'

Njega se tereti da je s još 10 osoba tvorio skupinu koju su mediji svojedobno nazvali "dileri s Kariba". Između 2010. i 2011. godine su u Hrvatsku zrakoplovom prokrijumčarili 180 kilograma čistog kokaina iz Bahama i Dominikanske Republike.

Cijela skupina je razotkrivena 2011. godine u međunarodnoj policijskoj akciji Paukova mreža (Spiderweb), kad su Aničić i njegova djevojka uhićeni u Austriji. Policajci su u njihovom vozilu našli 100 kilograma kokaina.

Nejverojatno iznošenje obrane

Aničić se tada branio da je mislio kako prevozi novac, a ne drogu. Dodao je da su ga na šverc droge prisilili neki Kolumbijci kojima je dugova četiri milijuna dolara. 

Prva 74 kilograma droge su u Zagrebu rasparčana dilerima diljem bivše Jugoslavije, ali i Španjolske. Aničić je uhvaćen s drugom "turom", koju je prevozio autom s aerodroma u Stuttgartu, prema Zagrebu. Tad se na sudu pokušao braniti utjecajnim poznanstvima u Južnoj Americi.

"Osobno sam upoznao Raula Castra, brata kubanskog predsjednika Fidela. Upoznao sam i bivšeg predsjednika Venezuele Huga Chaveza te panamskog ministra financija, kojemu se ne mogu sjetiti imena, a sa svim tim osobama upoznao me moj poslovni partner David Molina. Molina je izuzetno sposoban poslovni čovjek, a nikad se nije bavio trgovinom kokainom ili bilo kakvim ilegalnim poslovima. Molina je kum jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, Carlosa Slima, no David Molina s kojim sam ja poslovao nije onaj David Molina čiju je sliku poslala policija", branio se Aničić na sudu.

