Vođa akcije spašavanja u Sloveniji ispričao detalje iz Križne jame

'Prvi kontakt s njih petero bio je u 3 sata, a oni su spavali. Bili su super raspoloženi. Željeli su odmah izaći van, no to nije bilo moguće. Vodiče je iznenadilo to što se vodom prvo napunio posljednji, a ne prvi sifon', ispričao je Benko.

Evakuacija petero ljudi započela je oko 14 sati, priopćio je zapovjednik slovenske Civilne zaštite Srečko Šestan. Kako je ispričao, voda koja je uzrokovala visok vodostaj došla je iz smjera Hrvatske, što je iznenadilo inače iskusnog spiljskog vodiča.