Sindikati tvrde: Vlada prekršila zakon povećanjem kvota za strane radnike

Nakon što je Vlada u srijedu povećala kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca, Savez samostalnih sindikata Hrvatske uputio je otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću u kojemu ističe da je ta odluka donesena bez savjetovanja sa sindikatima, što je neprihvatljivo i protivno zakonu

Premijera podsjećaju da razgovor o kvotama nije tu samo zbog servisiranja poslodavaca i gospodarskog rasta, te da su radnici Hrvatsku napustili zbog malih plaća i loših uvjeta rada.

Vladi zamjeraju da ne vodi uravnoteženu politiku tržišta rada, da radne migracije ne kontrolira kroz progresivan i adekvatan rast plaća putem kolektivnog pregovaranja, a potreban uvoz radne snage ne planira sustavno i proaktivno.

SSSH smatra da sustav uvoza radne snage mora biti apsolutno komplementaran zapošljavanju i aktiviranju domaću radne snage, pri čemu je potrebno evaluirati rad Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i adekvatnost rasta bruto plaća (ne temeljem poreznih olakšica) i uvjeta rada u Hrvatskoj.

Ovo posljednje ključno je ne samo za aktiviranje i zadržavanje hrvatskih radnika, nego i za privlačenje stranih u zanimanjima u kojima je to potrebno. Smatramo da takav sustav mora biti transparentan, ograničen te da mora biti jasno da stranom radniku pruža jednaku zaštitu i uvjete kao i domaćem. Trenutni sustav, u kojem ne postoji ni državni nadzor proširenih kolektivnih ugovora i to baš u sektorima graditeljstva i turizma, sigurno ne pruža garancije da se prava u Hrvatskoj štite, pa tako ni da neće doći i do eksploatacije stranih radnika i cementiranja radnih uvjeta za sve, ističe se u priopćenju.

Predsjednik SSSH Mladen Novosel poziva Vladu da se što prije pozabavi ovim pitanjem i da u sustav nadzora uključi sindikate.