'Vlada je ispunila samo 10 posto onoga što su obećali. Na nama je da ih pokrenemo pa makar i udarcem nogom u guzicu'

SDP-ov saborski zastupnik Peđa Grbin u četvrtak je ustvrdio kako u Vladi ne žele da se govori o onome što radi loše, odnosno činjenici da se u Hrvatskoj ne provode strukturne reforme, što smatra razlogom zbog čega će Sabor tek danas, nakon više od godinu dana od podnošenja, raspravljati o oporbenoj Interpelaciji o radu Vlade radi njezina neuspjeha u provođenju strukturnih reformi.

'Ova Vlada je takav program usvajala nekoliko puta, a ispunili su manje od 10 posto onoga što su sami rekli da će napraviti. Na nama je da na to ukažemo i da ih pokušamo pokrenuti, pa makar i udarcem nogom u guzicu da nešto napokon počnu raditi. Znamo da je to teško, ali na nama je da pokušavamo', poručio SDP-ovac.

Iako je Interpelacija, prema najavama vladajućih, već unaprijed odbijena, Grbin ipak vidi smisao u njezinu podnošenju i raspravi. 'Ako ćemo ići za time da je svaka aktivnost oporbe osuđena na propast, onda oporba ne bi trebala raditi. Međutim, meni to ne pada na pamet. Zadaća oporbe je ukazivati na ono što nije dobro u radu Vlade i pokušati to promijeniti. Upravo to pokušavamo s ovom našom interpelacijom. Ukazat ćemo na sve ono što je loše u radu ove Vlade i kako to promijeniti', istaknuo je.