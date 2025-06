Vlada dijeli stotine milijuna eura za povećanje samodostatnosti u stočarstvu

Riječ je o Programu razvoja sektora svinjogojstva za razdoblje do 2030. i Akcijskog plana za provedbu Programa razvoja sektora svinjogojstva za razdoblje do 2027., Programa razvoja sektora mesnog govedarstva do 2030. i Akcijskog plana za provedbu Programa do 2027. te Programu razvoja sektora mesnog ovčarstva i kozarstva s Akcijskim planom.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić istaknuo je da je riječ o tri izdašna programa koji će doprinijeti konkurentnosti i prehrambenoj sigurnosti.