Vjetropark Krš-Pađene trebao je biti zlatna koka za lokalnu zajednicu, Knin i Ervenik dosad nisu dobili ni centa

Vjetropark Krš-Pađene, u trenutku gradnje najveći i najskuplji projekt obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, trebao je donijeti golemu financijsku korist i jedinicama lokalne samouprave, na čijem se području nalazi. No općina Ervenik i grad Knin dosad nisu dobili niti centa - niti po jednoj od tri osnove plaćanja naknada

48 vjetroturbina snage 142 megavata smješteno je na 2 tisuće hektara. Prema tvrdnjama promotora ovoga projekta, trebala je to biti zlatna koka za lokalnu zajednicu. 'Trebali su platiti puno, a nisu platili ništa! Počevši od naknade za proizvedenu struju, preko komunalne naknade, pa do komunalnog doprinosa, kaže načelnik općine Ervenik, Predrag Burza .

'Grad Knin i susjedna općina Ervenik, na kojoj se nalazi tri četvrtine cijelog vjetroparka, mi dosad nismo dobili niti jednog centa, je li', ističe gradonačelnik Knina, Marijo Ćaćić. Općina Ervenik izračunala je kako bi samo od komunalne naknade trebala mjesečno dobivati više od 270 tisuća eura. Odnosno za 12 mjeseci gotovo 2 općinska godišnja proračuna! No vlasnici vjetroparka takav obračun ne priznaju.

'Pokušavaju naplatiti 3 milijuna eura godišnje, unatoč tome što je takvo postupanje nezakonito s tri osnove. Mi nismo vlasnici zemljišta, nisu nam osigurali infrastrukturu kako je propisao zakon te su nam obračunali površine koje nisu u građevinskoj niti lokacijskoj dozvoli', kažu iz tvrtke C.E.M.P., a koji su vlasnici vjetroparka.

Protive se i plaćanju 2 milijuna eura komunalnog doprinosa. Komunalna naknada i komunalni doprinos predmet su sporova i čeka se pravomoćno rješenje. No pitanje naknade za proizvedenu električnu energiju - matematički je: 1 lipa po proizvedenom kilovatu.

'Od početka rada - to je kraj 2019. do 31. 12. '21 je proizvedeno 688 milijuna kilovata. U '22 je proizvedeno 403 milijuna kilovata. Taj iznos je do 31. 12. 2021. godine, iznosi oko 6 milijuna i 880 hiljada kuna. Od toga je 75 posto za općinu Ervenik i 25 posto za grad Knin', kaže Predrag Burza, načelnik općine Ervenik. Naknada za struju proizvedenu u 2022. iznosi gotovo 600 tisuća eura. No Vjetropark ni to nije platio Erveniku i Kninu.

'Sredstva za naknadu za proizvodnju držimo rezervirana na računima pokušavajući već više od 12 mjeseci dozvati općinu Ervenik i grad Knin da nam izdaju zakonito rješenje ili sklope sporazum kako bi se na zakonit način raspodijelila naknada između grada i općine, a sve u skladu s propisima, ističe se u priopćenju vlasnika vjetroparka', kažu u odgovoru iz Ministarstva financija gradu Kninu.

Vlasnik postrojenja zna koliko je isporučio električne energije, a Odlukom Vlade RH je propisano da je vlasnik postrojenja dužan 'platiti naknadu jedinicama lokalne samouprave, odnosno općinama i gradovima, u iznosu od 0,01 kn/kWh isporučene električne energije'. Grad Knin nije u obvezi „izraditi i dostaviti upravni akt'', kako piše u dopisu C.E.M.P.-a d.o.o. Zagreb, na temelju kojega bi oni (C.E.M.P.) mogli ispuniti svoju zakonsku obvezu. Zbog toga su se Ervenik i Knin obratili sudu. No ni tu ne ide glatko.

'Evo sad će godinu dana od pokretanja tužbe na Trgovačkom sudu u Zagrebu. Na žalost, evo, u tih godinu dana još ni jedno ročište - čak ni ono pripremno - nije napravljeno', ističe gradonačelnik Knina, Marijo Ćaćić. U udruženju Obnovljivi izvori energije Hrvatske, čiji su član i vlasnici Vjetroparka Krš-Pađene, kažu da nisu bili upoznati s ovim slučajem i da takvu situaciju dosad - nisu zabilježili.

'Ono što udruženje uvijek čini, uvijek se zalaže za transparentno provođenje obnovljivih izvora energije, za poštivanje zakonskih procedura i za poštivanje obveza', kaže Maja Pokrovac, direktorica udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske. U Erveniku i Kninu ističu da je ovo izdvojen slučaj. S drugim investitorima u obnovljive izvore energije - nemaju problema. Spremni su odustati od sudske tužbe, čim vjetropark uplati naknadu za proizvedenu električnu energiju.