Više od 80 posto preminulih osoba u Sloveniji koje su bile zaražene koronavirusom bilo je starije od 75 godina, pri čemu ih je više od polovice bilo starijih od 85 godina, a imali su i brojne druge bolesti, prenijeli su u utorak slovenski mediji.

U Sloveniji je zaključno s ponedjeljkom do sada zabilježeno 56 slučajeva smrti među oboljelima od Covida-19, a Slovenski radio naveo je da je najviše smrtnih žrtava iz domova za starije osobe, te da čine tri četvrtine ukupno do sada preminulih. Među umrlima je gotovo podjednak broj muškaraca i žena, svi do sada preminuli su bili stariji od 45 godina.