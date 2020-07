Virovitičko-podravska županija nabavlja PCR uređaj za brže otkrivanje covida-19

Virovitičko-podravska županija nabavit će uređaj za otkrivanje koronavirusa, izvijestio je u ponedjeljak na sjednici Županijske skupštine ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“, epidemiolog Miroslav Venus

„Riječ je automatiziranom PCR uređaju koji će moći detektirati koronavirus praktično odmah nakon uzimanja uzoraka. Danas nam je potrebno ponekad i 24 sata od uzimanja uzoraka, transporta u Zagreb do objave rezultata. S ovim novim uređajem trebat će nam dva do četiri sata od uzimanja uzorka do dobivenog rezultata“, rekao je dr. Venus.

Objasnio je kako se sada uzorci uzimaju samo ujutro od osam do devet sati, a uz novi uređaj uzimat će se u bilo koje doba dana.

„Time znatno podižemo razinu sigurnosti i zdravstvene brige i skrbi za naše stanovnike. Gledajući i potencijalni dolazak 'drugog vala', ovo je odličan potez jer ćemo imati bolju epidemiološku sliku“, istaknuo je epidemiolog Venus. Dodao je kako je uređaj namijenjen za različit spektar analiza, a ne samo za covid-19.