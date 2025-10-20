Đakovo ima besplatnu aplikaciju za uvid u isplate iz gradskog proračuna

Nezavisna lista Ivana Mihalja, koja je na svibanjskim lokalnim izborima u Đakovu osvojila dva mandata u Gradskom vijeću od 19 članova, izradila je besplatnu aplikaciju za praćenje isplata iz gradskog proračuna, izvijestio je u ponedjeljak nositelj liste Ivan Mihalj
"Kada sam se pripremao za izbornu kampanju želio sam detaljno upoznati proračun Grada Đakova, sve rashode i davanja. Ti su podaci formalno javni, ali teško dostupni. U vremenu kada se svi pozivaju na transparentnost, odlučio sam napraviti alat koji građanima omogućuje stvaran i jednostavan uvid u gradske troškove", kaže Mihalj.
Na aplikaciji se može pregledno i jasno vidjeti svaka pojedina isplata iz gradskog proračuna, čime se omogućuje potpuna kontrola trošenja javnih sredstava.
Vjerujem da javne financije moraju biti stvarno javne, poručuje Mihalj i najavljuje razvoj nove digitalne platforme Đakovo Plus - za praćenje trenutnog izvedbenog i financijskog stanja svakog projekta.
Također se osvrnuo na ljetošnje uzaludne pokušaje konstituiranja Gradskog vijeća.
Unatoč višednevnim pregovorima, u koje se uključio i ministar obrane Ivan Anušić, gradonačelnik Marin Mandarić (HDZ) u posljednjem je trenutku odustao od potpisivanja već dogovorenog koalicijskog sporazuma, čime je izigrao dogovor s našom listim i ministrom. te postao glavnim krivcem za ponavljanje izbora, ustvrdio je Mihalj.