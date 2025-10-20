Đakovo ima besplatnu aplikaciju za uvid u isplate iz gradskog proračuna

"Kada sam se pripremao za izbornu kampanju želio sam detaljno upoznati proračun Grada Đakova, sve rashode i davanja. Ti su podaci formalno javni, ali teško dostupni. U vremenu kada se svi pozivaju na transparentnost, odlučio sam napraviti alat koji građanima omogućuje stvaran i jednostavan uvid u gradske troškove", kaže Mihalj.

Na aplikaciji se može pregledno i jasno vidjeti svaka pojedina isplata iz gradskog proračuna, čime se omogućuje potpuna kontrola trošenja javnih sredstava.