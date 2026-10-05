VIDEO Zbog ofenzive protiv hutista, voditelji na televiziji poskidali kravate

Nalet jemenske vojske oslabio je položaje hutista, a voditelji televizije u Adenu poskidali su kravate u znak podrške vojsci
Predsjednik Jemena, Rashad al-Alimi u nedjelju je objavio početak opće vojne operacije protiv hutista koja je, u suradnji s Međunarodnom vojnom koalicijom pod vodstvom Saudijske Arabije, dovela do oslobađanja dijela obale i dolaska u blizinu zaljeva Bab el-Mandeb, ključnog za saudijski izvoz nafte.
Zbog proglašenja ratnog stanja, voditelj televizije u Adenu je skinuo kravatu usred prijenosa uživo, navodeći da voditelji neće nositi odijela i kravate zbog toga jer nema mjesta formalnostima kad država ulazi u otvoreni rat. To su učinili i gosti njegove emisije.
Glasnogovornik jemenske vojske, pukovnik Majid Abdullah al-Nazili, izjavio je da su državne snage izvele 257 preciznih napada na položaje, napredovanja i vojne kapacitete hutista, pri čemu je poginulo najmanje 700 pripadnika te paravojne formacije. Akcije su bile praćene zračnim i artiljerijskim napadima na područjima Tor al-Baha i Taiza, piše Jutarnji.
Istodobno su sami hutisti ostvarili znatan napredak blizu grada Taiza. Ondje su, po tvrdnjama pet vojnih izvora povezanih s jemenskom vladom zauzeli dijelove planinske ceste i na taj način okružili tamošnje vladine snage. Drugi vladin izvor opovrgao je informaciju po kojoj je cesta presječena.
Predstavnik hutističkih snaga Yahya Sari rekao je da su u znak odmazde lansirali balističke projektile i bespilotne letjelice na postrojenja Saudijske nacionalne naftne kompanije Aramco u Rijadu i području Hurejsa.