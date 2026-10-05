VIDEO Zbog ofenzive protiv hutista, voditelji na televiziji poskidali kravate

Predsjednik Jemena, Rashad al-Alimi u nedjelju je objavio početak opće vojne operacije protiv hutista koja je, u suradnji s Međunarodnom vojnom koalicijom pod vodstvom Saudijske Arabije, dovela do oslobađanja dijela obale i dolaska u blizinu zaljeva Bab el-Mandeb, ključnog za saudijski izvoz nafte.

Zbog proglašenja ratnog stanja, voditelj televizije u Adenu je skinuo kravatu usred prijenosa uživo, navodeći da voditelji neće nositi odijela i kravate zbog toga jer nema mjesta formalnostima kad država ulazi u otvoreni rat. To su učinili i gosti njegove emisije.