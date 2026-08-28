VIDEO U policijskoj akciji uhićen Poljak za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog

Policijski službenici Odjela općeg kriminaliteta Službe kriminalističke policije PU šibensko-kninske u suradnji s policijskim službenicima Interventne jedinice policije Šibenik jučer, 27. kolovoza, na području Šibenika uhitili su 30-godišnjeg državljanina Poljske za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog
Europski uhidbeni nalog izdao je nadležni sud u Poljskoj radi vođenja kaznenog postupka zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevara i zlouporaba osobne isprave.
Nakon dovršenog policijskog postupanja, uhićeni je predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske.