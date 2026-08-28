šibenik

VIDEO U policijskoj akciji uhićen Poljak za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog

Bi. S.

28.08.2026 u 21:15

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU Šibnesko-kninska
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Policijski službenici Odjela općeg kriminaliteta Službe kriminalističke policije PU šibensko-kninske u suradnji s policijskim službenicima Interventne jedinice policije Šibenik jučer, 27. kolovoza, na području Šibenika uhitili su 30-godišnjeg državljanina Poljske za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog

Europski uhidbeni nalog izdao je nadležni sud u Poljskoj radi vođenja kaznenog postupka zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevara i zlouporaba osobne isprave.

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU Šibnesko-kninska

Nakon dovršenog policijskog postupanja, uhićeni je predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske.

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