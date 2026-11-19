Vučić je ustvrdio da ga Čupić neopravdano prekida dok govori o, kako je rekao, rušenju i gaženju institucija . Tvrdio je da nije izgovorio nijednu uvredljivu riječ.

Predsjednik Skupštine Aleksandar Čupić više ga je puta upozorio da se vrati na temu dnevnog reda i prestane s uvredljivim istupima.

Aleksandar Vučić, koji predvodi zastupničku skupinu SNS-a, kritizirao je Studentsku listu z bog raspodjele mjesta u parlamentarnom vodstvu te spominjao zastupnika Zlatka Kokanovića.

Kako piše srbijanski portal Nova.rs , incidenti su izbili tijekom rasprave o izboru potpredsjednika Skupštine Srbije.

Situacija je eskalirala kada je Vučić predsjedniku parlamenta dobacio da 'nije ni isposnik kako su rekli', nakon čega mu je Čupić izrekao opomenu. Uslijedila je burna reakcija zastupnika SNS-a, koji su ustali iz klupa i krenuli prema predsjedniku Skupštine.

Među njima su bili Ana Brnabić i Milenko Jovanov, kojima su također izrečene opomene. Brnabić je pritom glasno zahtijevala od Čupića da je izbaci iz parlamenta.

Čupićeva replika izazvala pljesak

Tijekom rasprave Vučić je prigovorio i zbog izostanka konzultacija o izboru potpredsjednika parlamenta. Požalio se i na ponašanje Jove Bakića, tvrdeći da je vikao tijekom njegova izlaganja.

Čupić mu je odgovorio: 'Istine radi, tada nisam bio predsjednik.'

Njegova replika izazvala je pljesak zastupnika Studentske liste.

Sedam opomena i izlazak iz sabornice

U jednom trenutku zastupnici SNS-a okupili su se oko Vučića, nakon čega je Čupić odredio desetominutnu stanku. Po završetku stanke naprednjaci su napustili sabornicu.