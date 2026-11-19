Burne scene obilježile su sjednicu Skupštine Srbije, na kojoj su zastupnici oporbene Srpske napredne stranke (SNS) i liste 'Srbija pobeđuje' više puta prekidali raspravu, ustajali iz klupa i sukobljavali se s novim predsjednikom parlamenta Aleksandrom Čupićem. Napetosti su dosegnule vrhunac nakon što je Aleksandar Vučić dobio opomenu, a Ana Brnabić krenula prema predsjedniku Skupštine, zahtijevajući da je izbaci sa sjednice.
Kako piše srbijanski portal Nova.rs, incidenti su izbili tijekom rasprave o izboru potpredsjednika Skupštine Srbije.
Aleksandar Vučić, koji predvodi zastupničku skupinu SNS-a, kritizirao je Studentsku listu zbog raspodjele mjesta u parlamentarnom vodstvu te spominjao zastupnika Zlatka Kokanovića.
Predsjednik Skupštine Aleksandar Čupić više ga je puta upozorio da se vrati na temu dnevnog reda i prestane s uvredljivim istupima.
Vučić dobio opomenu, zastupnici skočili iz klupa
Vučić je ustvrdio da ga Čupić neopravdano prekida dok govori o, kako je rekao, rušenju i gaženju institucija. Tvrdio je da nije izgovorio nijednu uvredljivu riječ.
Situacija je eskalirala kada je Vučić predsjedniku parlamenta dobacio da 'nije ni isposnik kako su rekli', nakon čega mu je Čupić izrekao opomenu. Uslijedila je burna reakcija zastupnika SNS-a, koji su ustali iz klupa i krenuli prema predsjedniku Skupštine.
Među njima su bili Ana Brnabić i Milenko Jovanov, kojima su također izrečene opomene. Brnabić je pritom glasno zahtijevala od Čupića da je izbaci iz parlamenta.
Čupićeva replika izazvala pljesak
Tijekom rasprave Vučić je prigovorio i zbog izostanka konzultacija o izboru potpredsjednika parlamenta. Požalio se i na ponašanje Jove Bakića, tvrdeći da je vikao tijekom njegova izlaganja.
Čupić mu je odgovorio: 'Istine radi, tada nisam bio predsjednik.'
Njegova replika izazvala je pljesak zastupnika Studentske liste.
Sedam opomena i izlazak iz sabornice
U jednom trenutku zastupnici SNS-a okupili su se oko Vučića, nakon čega je Čupić odredio desetominutnu stanku. Po završetku stanke naprednjaci su napustili sabornicu.
Prema pisanju Nove.rs, zastupnicima liste 'Srbija pobeđuje' tijekom prvog dijela sjednice izrečeno je ukupno sedam opomena. Nakon izlaska iz dvorane Ana Brnabić obratila se novinarima i optužila novo parlamentarno vodstvo za gušenje slobode govora.
Brnabić: 'Ovo je diktatura Studentske liste'
Brnabić je ustvrdila da se nikada prije nije dogodilo da tijekom prvog sata sjednice bude izrečeno toliko opomena.
Prema njezinoj ocjeni, u Skupštini Srbije više nema slobode govora, nego je uspostavljena 'diktatura Studentske liste'.
Optužila je predsjednika parlamenta da zastupnicima oduzima riječ i izriče opomene kada se njihovi istupi ne sviđaju vladajućoj većini. Pritom je podsjetila na ranije incidente u parlamentu, tvrdeći da se tada nije postupalo jednako strogo.