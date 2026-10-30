VIDEO Povijesni prizori iz Ukrajine: Rusi i Ukrajinci zajednički evakuiraju stanovnike

Prema dogovoru o prekidu vatre u kojem je posredovala američka prva dama Melania Trump, u grad je stigao konvoj autobusa i građani ako žele mogu otići. To je dosad neviđeni primjer suradnje sukobljenih strana .

No, na drugim su mjestima nastavljene borbe. Rusi su u noći na petak napali sedam regija, uključujući glavi grad Kijev i Dnjipro na jugoistoku zemlje. Moskva je objavila da je tijekom noći oborila 1043 ukrajinskih dronova.

Ruska povjerenica za ljudska prava Jana Lantratova je u Oleškom izjavila da se skupine ljudi ukrcavaju u autobuse, neki prema Rusiji a drugi prema Ukrajini. Evakuacije je potvrdio i jedan ukrajinski zastupnik. Zasad se ne zna koliko je ljudi izabralo tu opciju ni koliko ih je odlučilo ostati.