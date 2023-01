[VIDEO] Kamion Čistoće ulovljen kako svo smeće trpa u isti koš, građani zgroženi: Sad mi je jasno zašto to rade noću

Novinari HRT-a objavili su snimku na kojoj se jasno vidi kako jedan kamion Čistoće u zagrebačkom kvartu Središće svo smeće ubacuje u isto vozilo

Snimke koje imamo to jasno potvrđuju. Građani odvajaju. A onda sve završi u istom košu. Ovo su snimke od sinoć. Kamion oko ponoći dolazi u zagrebačko naselje Središće. Radnici Holdinga najprije skupljaju otpad ostavljen pokraj kanti jer u njima više nije bilo mjesta. A onda sve - najprije miješani otpad pa biootpad, plastika, na kraju i papir - završava u istom kamionu.

Snimku je vidjela predstavnica stanara zgrade čiji se otpad odvozio. 'Zgrožena sam, nemam što reći, ja stanujem na istočnoj strani pa ne vidim to uvijek, ali sad mi je jasno zašto to rade noću. To ipak danju ne bi mogli raditi pred svim stanarima i prolaznicima', naglašava Dragica Lazić, predstavnica stanara. O toj situaciji među građanima nema podijeljenih mišljenja.

Iz Uprave Holdinga poručuju - riječ je o izoliranom incidentu, sve istražuju - krivci će odgovarati. 'Mi još uvijek utvrđujemo činjenice i što se zapravo dogodilo u ovom velikom incidentu. Nakon što utvrdimo sve činjenice onda će i odgovorne osobe, sudionici samog incidenta biti sankcionirani, jer se ne pridržavaju uputa poslodavca i protokola o postupanju s komunalnim otpadom', naglašava Matija Subašić-Maras, članica Uprave Holdinga.

Dodaju i kako se nadaju da ovo neće utjecati na nove navike građana vezano za odvajanje otpada jer se, od uvođenja novog sustava, smanjuje količina miješanog otpada.