[VIDEO] Je li konačno riješen misterij nultog pacijenta zaraženog AIDS-om? Poznati mikrobiolog tvrdi da je u pitanju belgijski ili francuski vojnik koji se zarazio u Africi još u I. svjetskom ratu!

Poznati kanadski mikrobiolog i svjetski priznati stručnjak za AIDS Jacques Pépin u svojoj najnovijoj knjizi 'Porijeklo AIDS-a' otkriva kako je HIV najvjerojatnije prešao s čimpanza na ljude zbog izgladnjelog vojnika iz Prvog svjetskog rata koji je bio prisiljen loviti životinje radi hrane

'Netko bi mogao reći da je razumijevanje prošlosti nevažno, no mi imamo moralnu obavezu prema milijunima ljudi koji su umrli ili će umrijeti od ove bolesti. Valja napomenuti da su ovoj pošasti pogodovale ili su čak uzrokovane ljudskom intervencijom; kolonizacijom, urbanizacijom i loše odrađenim dobronamjernim kampanjama javnog zdravstva', zapisao je u uvodu Pépin, a prenose svjetski mediji.

Virus humane imunodeficijencije (HIV) je retrovirus koji uzrokuje stečeni sindrom imunodeficijencije (AIDS), odnosno to da imunološki sustav počinje slabjeti dovodeći do po život opasnih infekcija. Virusi slični HIV-u do sada su pronađeni kod mnogih primata, što je dovelo do hipoteze da su oni njihov prirodni rezervoar.