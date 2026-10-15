predsjednička palača

VIDEO Hutisti projektilima pogodili sjedište jemenske vlade: Ima mrtvih

I.V.

15.10.2026 u 19:20

Hutisti pogodili predsjedničku palaču u Jemenu
Hutisti pogodili predsjedničku palaču u Jemenu Izvor: Screenshot / Autor: X
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Dva pripadnika osiguranja poginula su u raketnom napadu hutista na predsjedničku palaču al-Maashiq u Adenu, lučkom gradu na jugu Jemena i sjedištu međunarodno priznate jemenske vlade. U napadu je ranjen i veći broj ljudi

Jemenski ministar informiranja Moammar al-Eryani rekao je za BBC da premijer i ostali članovi vlade nisu ozlijeđeni kada je pet balističkih projektila pogodilo palaču.

Mediji pod kontrolom hutista objavili su da su napadnuti ‘sjedište vojnih operacija, kojima zapovijedaju saudijski časnici’, kao i skladišta oružja.

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Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom podupire jemensku vladu te zračnim napadima pruža potporu ofenzivi provladinih snaga protiv hutista, koje podupire Iran.

Hutisti su u znak odmazde za napade na područja pod svojom kontrolom na zapadu Jemena, uključujući glavni grad Sanu, pokrenuli napade na saudijske ciljeve. Na meti njihovih projektila i bespilotnih letjelica našli su se zračne luke, naftna i plinska postrojenja te vojne baze.

U subotu je u raketnom napadu hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu poginulo 13 ljudi. Riječ je o najsmrtonosnijem napadu na saudijskom teritoriju u posljednjih deset godina.

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