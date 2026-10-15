VIDEO Hutisti projektilima pogodili sjedište jemenske vlade: Ima mrtvih

Jemenski ministar informiranja Moammar al-Eryani rekao je za BBC da premijer i ostali članovi vlade nisu ozlijeđeni kada je pet balističkih projektila pogodilo palaču.

Mediji pod kontrolom hutista objavili su da su napadnuti ‘sjedište vojnih operacija, kojima zapovijedaju saudijski časnici’, kao i skladišta oružja.