VIDEO Hutisti projektilima pogodili sjedište jemenske vlade: Ima mrtvih

Dva pripadnika osiguranja poginula su u raketnom napadu hutista na predsjedničku palaču al-Maashiq u Adenu, lučkom gradu na jugu Jemena i sjedištu međunarodno priznate jemenske vlade. U napadu je ranjen i veći broj ljudi
Jemenski ministar informiranja Moammar al-Eryani rekao je za BBC da premijer i ostali članovi vlade nisu ozlijeđeni kada je pet balističkih projektila pogodilo palaču.
Mediji pod kontrolom hutista objavili su da su napadnuti ‘sjedište vojnih operacija, kojima zapovijedaju saudijski časnici’, kao i skladišta oružja.
Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom podupire jemensku vladu te zračnim napadima pruža potporu ofenzivi provladinih snaga protiv hutista, koje podupire Iran.
Hutisti su u znak odmazde za napade na područja pod svojom kontrolom na zapadu Jemena, uključujući glavni grad Sanu, pokrenuli napade na saudijske ciljeve. Na meti njihovih projektila i bespilotnih letjelica našli su se zračne luke, naftna i plinska postrojenja te vojne baze.
U subotu je u raketnom napadu hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu poginulo 13 ljudi. Riječ je o najsmrtonosnijem napadu na saudijskom teritoriju u posljednjih deset godina.