Hutisti pobjeđuju saudijskog princa u njegovoj igri: Masovno iskorištavaju skupu pogrešku

Unatoč tome što Saudijska Arabija ima velika izdvajanja za obranu i skupe sustave, hutisti ipak uspijevaju probiti tu obranu. I to zato što su otkrili njene slabosti.

Kako piše Jutarnji list, hutisti su, uz svesrdnu pomoć Irana i komponenti koje im potajno šalje, razvili rakete koje mogu pogoditi ciljeve udaljene 1500 do 2000 kilometara. Možda nisu jako precizni, ali su učinkoviti.

Iako nije poznato koliko hutisti troše na vojsku, jasno je da su njihova sredstva znatno skromnija od onih kojima raspolaže Rijad. On je, prema podacima istraživačkog portala MilitarySpend, samo prošle godine izdvojio 83 milijarde dolara i to u modernu vojnu opremu poput raketnih sustava Patriot.