Hutisti pobjeđuju saudijskog princa u njegovoj igri: Masovno iskorištavaju skupu pogrešku

Hutisti sve češće i sve uspješnije napadaju Saudijsku Arabiju. Međunarodna zračna luka kralja Khalida u Rijadu napadnuta je četiri puta u pet dana. I nije bila jedina
Unatoč tome što Saudijska Arabija ima velika izdvajanja za obranu i skupe sustave, hutisti ipak uspijevaju probiti tu obranu. I to zato što su otkrili njene slabosti.
Kako piše Jutarnji list, hutisti su, uz svesrdnu pomoć Irana i komponenti koje im potajno šalje, razvili rakete koje mogu pogoditi ciljeve udaljene 1500 do 2000 kilometara. Možda nisu jako precizni, ali su učinkoviti.
Iako nije poznato koliko hutisti troše na vojsku, jasno je da su njihova sredstva znatno skromnija od onih kojima raspolaže Rijad. On je, prema podacima istraživačkog portala MilitarySpend, samo prošle godine izdvojio 83 milijarde dolara i to u modernu vojnu opremu poput raketnih sustava Patriot.
No, čini se kako je upravo to postala njegova slaba točka. Jer dok hutisti prema Rijadu šalju jeftine dronove i projektile, Saudijska Arabija mora izdvajati velike iznose za protuzračnu obranu i zaštitu infrastrukture. Nakon što su učestali napadi iscrpili zalihe presretačkih projektila, Saudijska Arabija za pomoć se okrenula Pakistanu i drugim partnerskim zemljama.
Problem je i što iako Saudijska Arabija ima 250 tisuća aktivnih vojnika, malo ih ima pravog borbenog iskustva. Zato se, piše Jutarnji list, kraljevina oslanja na pomoć stranih vojski. Od Ujedinjenog Kraljevstva do Grčke i Francuske, ali i SAD-a, svi sudjeluju u osiguravanju vojnog osoblja, obrambene opreme i daju savjetodavnu potporu.
Obrani protiv hutista definitivno ne pomaže i raskol između Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, zbog nesuglasica oko kontrole nad južnim dijelom Jemena. Dok Rijad podržava međunarodno priznatu jemensku vlast, Abu Dhabi podupire Južno prijelazno vijeće. Gubitak tog dugogodišnjeg saveznika, dodatno je otežao položaj Saudijske Arabije, piše Jutarnji list.