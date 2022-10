[VIDEO] Britanska premijerka izazvala bijes zbog korištenja pjesme 'Moving on up' na stranačkom skupu: Prisjetili smo se pjesama koje su koristili i hrvatski političari

Kao i mnogi politički lideri prije nje, britanska premijerka Liz Truss okrenula se pop glazbi kako bi najavila svoj ulazak u dvoranu na velikoj godišnjoj stranačkoj konferenciji. Bend čiju je pjesmu koristila nije baš bio oduševljen, pa se BBC u velikom članku zapitao zašto političari koriste ovakvu glazbu? I što nam njihov izbor najavne pjesme govori o njima?

Dancing Queen Theresa May makes a dramatic entrance to her conference speech. pic.twitter.com/clYZfpbzXt

Ali često dvoranom gdje se održavaju stranačke konferencije odjekuje generički soft rock dok pospani, mamurni članovi stranke i zastupnici zauzimaju svoja mjesta. Ili Fatboy Slimova Right Here, Right Now, koja može dati podignuti atmosferu u najobičnijim prilikama.

Što nas dovodi do Liz Truss . Slogan ovotjedne konferencije Konzervativne stranke je 'Getting Britain Moving', ili u prijevodu 'Pokrenimo Britaniju'. Tako se doslovce pokrenula i Liz Truss te ušetala na pozornicu uz Moving On Up , poznatog britanskog benda M People iz 1990-ih. Malo je vjerojatno da je imala puno utjecaja na ovo - pjesmu je očito osobno odabrao njezin šef ureda za odnose s javnošću.

Prime Minister Liz Truss has entered the Conservative Party conference hall, in Birmingham, to the soundtrack of 'Moving On Up' by M People. https://t.co/CiGGV1fnz1 pic.twitter.com/c8QAnwgnRt

An apt choice! This tired and out of touch Tory Government is indeed moving on out 🎶🌹 https://t.co/1BG86JPcxa

Oni su se samo pridružili nizu glazbenika koji nisu bili oduševljeni što se njihove pjesme koriste u političke svrhe. Norman Cook, odnosno Fatboy Slim, žestoko je osudio što su Laburisti koristili nejgovu pjesmu na njihovoj konferenciji 2004., godinu nakon rata u Iraku. 'Nadam se da će javnost, a posebno moji prijatelji, shvatiti da nisam odobrio korištenje 'Right Here..' i da ne odobravam ovakav rat protiv terorizma. Ne provodim potajno večeri u Downing Streetu sa svojim prijateljem Tonyjem Blairom', rekao je svojedobno za NME.

Rolling Stonesi vodili su dugotrajnu bitku kako bi spriječili Donalda Trumpa da koristi 'You Can't Always Get What You Want' kao svoju glazbu na skupovima.

Čak i Jimmy Pursey, iz ranije spomenutih Sham 69, nije bio sretan zbog korištenja 'If The Kids Are United' na konferenciji Laburista 2005. godine. 'Obično Blaira vidite s Geldofom i Bonom, političkim mesijama jet-seta. Svoj bend vidim više kao jedinicu SAS-a. Mi smo odmetnici', rekao je punk veteran za The Times.