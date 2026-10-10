Verbalni okršaj prerastao u brutalno nasilje: Sjekirom napao mladića

Devetnaestogodišnji mladić D. J. teško je ozlijeđen u brutalnom napadu koji se dogodio sinoć oko 23 sata na Zvezdari u Beogradu. S teškim tjelesnim ozljedama i opasnim posjekotinama po tijelu hitno je prevezen u jednu od beogradskih bolnica
Prema neslužbenim informacijama Telegrafa, do napada je došlo dok se mladić nalazio na ulici u društvu prijatelja. Prolazili su naseljem i pjevali navijačke pjesme kada ih je iznenada presrela skupina zasad nepoznatih osoba.
Nakon kraće verbalne rasprave napadači su fizički nasrnuli na njih, a sukob je ubrzo prerastao u brutalno nasilje.
Kako je ispričao ozlijeđeni 19-godišnjak, jedan od napadača tijekom tučnjave izvukao je oštricu nalik sjekiri te mu zadao više opasnih posjekotina po tijelu.
Odmah nakon prijave incidenta pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Srbije pokrenuli su akciju 'Vihor'. Jake policijske snage blokirale su taj dio Zvezdare i intenzivno pretražuju teren u potrazi za napadačima.
Istraga je u tijeku, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti napada te identifikaciji i uhićenju počinitelja.