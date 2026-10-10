Verbalni okršaj prerastao u brutalno nasilje: Sjekirom napao mladića

Prema neslužbenim informacijama Telegrafa, do napada je došlo dok se mladić nalazio na ulici u društvu prijatelja. Prolazili su naseljem i pjevali navijačke pjesme kada ih je iznenada presrela skupina zasad nepoznatih osoba.

Nakon kraće verbalne rasprave napadači su fizički nasrnuli na njih, a sukob je ubrzo prerastao u brutalno nasilje.