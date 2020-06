Veliki prosvjedi u Beču zbog smrti Georgea Floyda: Mržnja nije mišljenje

Deseci tisuća ljudi, uglavnom mladih, prosvjedovali su u četvrtak u Beču pridružujući se međunarodnoj osudi rasizma i smrti Afroamerikanca Georgea Floyda

Po riječima više sudionika, riječ je o jednom od najvećih okupljanja u austrijskoj prijestolnici posljednjih godina. Policija je procijenila da je oko 50.000 ljudi sudjelovalo u prosvjedima.

"Sustavni rasizam postoji svugdje u svijetu, također i u Austriji. Moramo to zaustaviti", kazala je 21-ogodišnja studentica Katharina Kohl noseći natpis "Mržnja nije mišljenje". "Važno je poduzeti mjere, to se jednostavno ne može nastaviti", dodala je sudjelujući u manifestaciji na kojoj se nije mogao poštovati razmak preporučen zbog pandemije, no mnogi sudionici su nosili zaštitne maske.