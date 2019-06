Toplinski val bit će 'kratkotrajan i snažan': Već danas vrlo toplo, vrhunac stiže u četvrtak

Vrućina koja pristiže sa sjevera Afrike sve više će zahvaćati dijelove zapadne i središnje Europe, te će stoga u srijedu i u Hrvatskoj danju biti vrlo vruće. Vrhunac toplinskog vala uz temperaturu oko 35 stupnjeva bit će u četvrtak, na moru još i u petak. A ni noći u većini predjela neće pružati željeno osvježenje

I u središnjim predjelima noć će biti topla, a dan vruć i sparan uz temperaturu oko 34 stupnja. Na nebu će samo povremeno biti prozirnih oblaka, a vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu ipak vjetrovitije, prijepodne uz umjerenu buru, podno Velebita i jaku, a popodne će puhati većinom sjeverozapadnjak. More će pritom biti malo do umjereno valovito. Dan će proteći uz obilje sunca i tek koji oblačak, samo u gorju. Bit će vruće uz temperaturu od 29 do 34 stupnja. Vrlo vruće i pretežno vedro bit će i u Dalmaciji, gdje će se mjestimice već mjeriti i 35 stupnjeva, najvjerojatnije u unutrašnjosti i na širem šibenskom području.

U noći i ujutro puhat će umjerena bura koja će zatim okrenuti na blago osvježavajući vjetar s mora. On će danju puhati i na jugu Hrvatske. Uz obilje sunca temperatura zraka oko 33, a mora oko 25. I noć će biti topla, pa i vrlo topla što će nekima dodatno remetiti san.