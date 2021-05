Važno znanstveno otkriće: U Hrvatskoj pronađene dvije nove vrste kukaca

Splitski speleolog Tonči Rađa u jamama u zaleđu Kozjaka pronašao je dvije nove vrste kukaca, a njegovo otkriće potvrdili su i najbolji svjetski znanstvenici

Poštom iz Španjolske, preparirane te detaljno obrađene u tek objavljenom znanstvenom radu. One su male, ali su znanstveno velike, potvrđuju koliko toga još ne znamo o prirodi oko nas. Pod zemljom, za Kozjakom, pronašao ih je splitski speleolog Tonči Rađa, javlja HRT .

'Njihovo primarno stanište je negdje jedan metar u zemlji gdje nema svjetla, gdje sunce ne prodire i one su u tijeku evolucije izgubile boju, tako da ih se u špiljama relativno lako vidi, međutim, nema ih puno. U jednoj jami ih je bilo nešto malo više, u drugoj sam morao ići, ja mislim 4-5 puta da bi naišao na mužjaka i ženku, jer bez da se skupe i mužjak i ženka ne može se znanstveno opisati nova vrsta', objasnio je Rađa.

'Ovo je krško područje i to će vam svaki biolog, speleolog ili biospeleolog reći, dakle, da je to bogatstvo vrsta koje još uvijek nije istraženo. Međutim, kada imate primjerke po kojima je vrsta određena, to onda znatno povećava tu stručno-znanstvenu vrijednost, rekao je Nediljko Ževrnja', ravnatelj Prirodoslovnog muzeja Split.

Jedan je kukac ime dobio po španjolskom znanstveniku, drugi po Hvaraninu Vicku Dulčiću, pokojnom profesoru i osnivaču Speleološkog društva Špiljar, čiji su članovi nove vrste i pronašli.