Poznato je kada točno Vatreni stižu u Zagreb, Grad Zagreb objavio rutu kretanja njihova autobusa

Grad Zagreb objavio je detalje vezane uz promet u nedjelju kada se u Hrvatsku vraća nogometna reprezentacija sa Svjetskog prvenstva u Katru

'Kako bi se smanjio veliki priljev na Trg bana Josipa Jelačića pozivamo građane, posebice roditelje s malom djecom i starije osobe da Vatrene pozdrave već na samoj ruti kretanja povorke od Zračne luke do Trga bana Jelačića.

Autobusi s nogometnom reprezentacijom i stručnim stožerom kretat će se trasom na kojoj će na snazi biti posebna regulacija prometa: Ulica Rudolfa Fizira - Zagrebačka ulica – čvor Buzin - Ulica Savezne Republike Njemačke – Avenija Dubrovnik – Ulica Hrvatske bratske zajednice – Ulica grada Vukovara – Savska cesta – Frankopanska – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića.

S ciljem što lakše organizacije dolaska navijača na Trg bana Josipa Jelačića, za sve autobuse koji će u nedjelju stizati u Zagreb, osigurana su parkirališna mjesta na površini s istočne strane Zagrebačkog velesajma (pored zgrade INA-e), a ZET je osigurao dodate prijevozne kapacitete za redovne autobusne linije koje voze do Glavnog kolodvora.

Dolazak na središnji zagrebački trg, na kojem se očekuje najveći broj posjetitelja, će biti onemogućen iz pravca Bakačeve, Cesarčeve i Jurišićeve ulice. Apeliramo na sve prisutne da se pridržavaju svih uputa nadležnih službi koje će biti na terenu.

Također, od 14:00 sati pa do završetka dočeka, tramvajske linije 2, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 će prometovati obilazno preko Glavnog kolodvora. Na trasi od Zračne luke do centra grada ne očekuju se značajnije izmjene ili zastoji u tramvajskom i autobusnom prometu, no u slučaju promjene trase ili načina transfera, stručne službe ZET-a će promptno preusmjeravati promet', navodi se u priopćenju.