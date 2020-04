Varaždinska županija osmi dan zaredom nema novozaraženih koronavirusom, priopćio je u četvrtak Županijski stožer Civilne zaštite podsjetivši da su zabilježena 32 slučaja zaraze, a 19 je osoba ozdravilo

Tijekom jučerašnjeg dana u Varaždinskoj županiji testirane su 32 osobe, a ukupno ih je testirano 797. U mjeri samoizolacije je 1308 osoba, od kojih je 107 novih, jučer registriranih.

U posljednja 24 sata varaždinska Policijska uprava zabilježila je dva slučaja kršenja mjere samoizolacije i 54 slučaja kretanja bez valjane propusnice.

Načelnik Stožera Civilne zaštite Varaždinske županije Robert Vugrin istaknuo je da osmi dan zaredom nema novooboljelih, a u tom razdoblju uzeta su 243 uzorka brisa.

'Vjerujem da sve nas veseli takav razvoj situacije. Više od pola do sada oboljelih već se oporavilo i otpušteno je kući. I dalje pratimo i provodimo upute koje dobivamo s nacionalne razine', poručio je Vugrin u priopćenju, ističući kako im je jasno da su to trenutačne brojke, koje jesu iznimno ohrabrujuće, no svjesni su i dalje velikog broja osoba pod mjerom samoizolacije, a prate i razvoj događaja u okruženju.