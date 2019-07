Vakula prognozira: Pred nama je tjedan kao rijetko koji u ovom dijelu srpnja

Opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje u mnogim krajevima će biti umjerena, osobito na Jadranu i velika, ponegdje čak i vrlo velika pa ne bi trebalo biti suvišno podsjetiti na preporuke za zaštitu od velikih vrućina, upozorava poznati meteorolog

Za razliku od prošloga tjedna, koji je počeo relativno svježim vremenom, a završio vrućim i sparnim - u ovome posve druga meteo-priča. Naizgled suprotna, ali ne sasvim. Pritom, naravno, nije još sigurno što će nam se sve događati sljedeći vikend, vjerojatno manje na Jadranu, posebice južnijem dijelu, gdje je još i tijekom ovoga ponedjeljka bilo olujnog nevremena - a više u sjevernijim krajevima, gdje će znatno porasti vjerojatnost pljuskova, munja, gromova, tuče..., kaže meteorolog Zoran Vakula za HRT. No neprijeporno je da će nam do vikenda biti pretežno sunčano i vruće, i to kao malo kada u ovom dijelu srpnja u tako dugom nizu dana. Stoga će opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje u mnogim krajevima biti umjerena, osobito na Jadranu i velika, ponegdje čak i vrlo velika pa ne bi trebalo biti suvišno podsjetiti na preporuke za zaštitu od velikih vrućina.

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno sunčano, uz povremeno umjerenu naoblaku, a ujutro samo rijetko moguću kratkotrajnu maglu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a temperatura zraka najniža oko 18 °C - najviša 31 ili 32 °C. I u središnjoj Hrvatskoj vruće, pa i više nego na istoku, te relativno stabilno, ujutro samo rijetko uz kratkotrajnu maglu, zatim ponegdje umjerenu naoblaku. Oblaka i mjestimične magle bit će i u gorskom području, dok će na sjevernom Jadranu biti sunčanije, ali i vjetrovitije - u noći i ujutro uz umjerenu, uglavnom podno Velebita i jaku buru, zatim malo slabiji sjeverozapadnjak i zapadnjak. Od jutarnjih 15 do 19 °C na kopnu te od 21 do 25 °C uz more, temperatura zraka poslijepodne će dosegnuti oko 29 °C u gorju te od 32 do 35 °C na obali i u unutrašnjosti Istre. I u Dalmaciji će već prijepodne biti vruće, a tijekom noći i jutra niže od 20 °C bit će samo ponegdje u unutrašnjosti, uglavnom u Sinju i okolici.