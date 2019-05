Vakula najavio novo zahlađenje i obaranje rekorda

Glavni HRT-ov meteorolog Zoran Vakula najavljuje pogoršanje uvjeta koje će započeti već u nedjelju, a nastavit će se početkom sljedećeg tjedna

Na zapadu zemlje već od jutra oblačnije. U gorju je poslijepodne moguć poneki pljusak, a na sjevernom Jadranu mjestimice malo kiše, uglavnom prema kraju dana. Vjetar slab južni, a na otvorenom moru slabo i umjereno jugo te malo do umjereno valovito more. Najniža temperatura od 9 do 12 °C, na sjevernom Jadranu od 14 do 17 °C, a najviša od 20 do 24 °C.

U središnjoj Hrvatskoj uglavnom suho i djelomice sunčano, uz postupan porast naoblake. Vjetar slab. Ujutro mjestimice moguća magla, a najniža temperatura bit će od 11 do 14 °C. Najviša dnevna od 24 do 26 °C.

Podjednaka onoj na sjevernom Jadranu bit će temperatura i u Dalmaciji, gdje će biti umjereno do pretežno oblačno. Poslijepodne i osobito navečer velika je vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Zapuhat će umjereno do jako jugo, uz porast valovitosti mora, pogotovo na otvorenome.

I na jugu Hrvatske umjereno do znatno oblačno, u drugom dijelu dana mjestimice s kišom ili ponekim pljuskom. Puhat će slabo do umjereno jugo uz malo do umjereno valovito more. Jutarnja temperatura od 14 °C u zaobalju do 18 °C na otocima, a danju od 22 do 24 °C.

Promjenljiv početak tjedna

U prvom dijelu idućeg tjedna na kopnu promjenljivo do pretežno oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Lokalno može biti i obilnije kiše, ponajprije na zapadu, dok je jače nevrijeme vjerojatnije na istoku. Ujutro je moguća i magla. Vjetar slab, u utorak do umjeren južni i jugozapadni. U istočnoj Hrvatskoj bit će i dalje razmjerno toplo, a u zapadnim krajevima dnevna će temperatura biti niža. U srijedu i osobito četvrtak posvuda svježije, a stabilnije i toplije se nazire prema kraju idućeg tjedna.

I na Jadranu promjenljivo, u ponedjeljak i pretežno oblačno, uz povremenu kišu, ponegdje i izraženije i obilnije pljuskove i grmljavinu. Puhat će umjereno do jako jugo, koje će u srijedu na sjevernom dijelu okrenuti na buru. I dalje razmjerno toplo iako će dnevna temperatura do srijede biti još niža nego u nedjelju, pogotovo na sjevernom Jadranu. U drugom dijelu tjedna najvjerojatnije sve sunčanije i toplije, ali uz buru, ponegdje i jaku, prognozirao je Tomislav Kozarić za HRT.