Vakula: Čekaju nas dani kao malo kada početkom veljače

Sljedećih dana pripremite se na iznadprosječno tople dane, kao malo kada početkom veljače u znanoj povijesti mjerenja, a tijekom utorka i na vrlo vjerojatnu novu naglu i jaku promjenu vremena, s raznolikim oborinama, na Jadranu i jakom burom, te osjetnim padom temperature zraka, pronozira Zoran Vakula

Detaljnu vremensku prognozu pripremila Tanja Renko iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a: 'U istočnoj će Hrvatskoj i u subotu biti sunčanih razdoblja povremeno prekinutih umjerenom pa i povećanom naoblakom, pritom i dalje razmjerno vjetrovito i toplo. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar. S jutarnjih 2 do 6 °C, temperatura će brzo rasti i na oko 17 °C. I u središnjim Hrvatskoj vjetrovito, te iznadprosječno toplo, uz promjenljivu naoblaku. Oblake će brzo premještati umjeren i jak, u gorju na udare i olujan jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka većinom od 2 do 7 °C, a najviša dnevna od 14 do 17 °C.

No, do tada jugozapadnjak i jugo, gdjekad i jaki, te povremena kiša uglavnom na Jadranu, posebice sjevernom, te u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, dok će ponajviše sunčana vremena biti u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, najavio je glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula .

U Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu prevladavajuće oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom, najčešćom na širem riječkom području. Dok će u gorju biti prilično vjetrovito, na moru će vjetar većinom ipak biti slabiji. Puhat će jugozapadnjak, na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 3 do 8 °C, duž obale i na otocima između 9 i 12 °C.

Najviša dnevna između 10 i 14 °C. U Dalmaciji umjereno i pretežno oblačno. Ponegdje malo kiše, ponajprije u sjevernoj Dalmaciji i u unutrašnjosti. Puhat će slabo i umjereno jugo, uz obalu i istočnjak pa će more biti malo do umjereno valovito. I na krajnjem jugu Hrvatske ujutro istočnjak, uz obalu ujutro i bura, a zatim sve češće jugo. Oblaka će biti dosta, no ipak će se u većini predjela zadržati suho. Temperatura zraka ujutro od 5 do 11 °C, a popodne između 13 i 16 °C." Do utorka toplo kao rijetko kada, pa hladnije...'

"Na kopnu nedjelja i ponedjeljak i dalje razmjerno topli te vrlo promjenljivi, uz tu i tamo malo kiše uglavnom u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije. Neuobičajenu toplinu u utorak potkraj dana zamijenit će znatno hladnije vrijeme pa će kiša, mjestimice i jaka, u gorju prelaziti u snijeg. Umjeren i jak jugozapadnjak dominirat će do utorka, a potom će sa sjevernim vjetrom stići pad temperature. U srijedu vjerojatno prestanak oborine i djelomično razvedravanje. I na Jadranu će se razmjerno toplo zadržati sve do sredine idućeg tjedna. U nedjelju i ponedjeljak uz uglavnom umjereno jugo povremeno će biti mjestimične kiše, većinom u malim količinama. U utorak će jugo pojačati, kiša biti češća i izraženija, a poslijepodne i praćena grmljavinom, uz okretanje juga na jaku i olujnu buru, s kojom će stići vedrije i svježije vrijeme.', prognozirala je za HRT Tanja Renko iz DHMZ-a.