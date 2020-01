Stiže južina i toplo vrijeme, temperature se penju i do 16 stupnjeva

Sljedećih će dana - sve do utorka - biti toplo kao rijetko kada potkraj siječnja i početkom veljače, uz često umjeren jugozapadnjak, na Jadranu i jugo, te uz dosta oblaka i u većini krajeva malo kiše, ponegdje vjerojatno i nimalo

U gorju i na sjevernom Jadranu bit će oblačnije nego na sjeveru unutrašnjosti, a osobito u gorskim predjelima i na Kvarneru ponegdje može biti i prolazne kiše. U gorju će puhati umjeren i povremeno jak jugozapadnjak, a na moru jugo i jugozapadnjak.

U Dalmaciji će biti sunčanih razdoblja, ali i povremeno umjerene pa i povećane naoblake, osobito u unutrašnjosti, gdje bi se tijekom cijelog dana moglo zadržati oblačno, ponegdje ujutro i maglovito vrijeme. Vjerojatnost za kišu je mala, moguća je samo u sjevernoj Dalmaciji. Jutro će u unutrašnjosti još biti prohladno, oko 0 °C, dok će uz obalu biti od 7 do 11 °C. Danju većinom od 12 do 16 °C. Puhat će jugo, jače u prvom dijelu dana.

Uz umjereno jugo more će na jugu Hrvatske biti malo do umjereno valovito. Vjetar će prema kraju dana malo slabjeti. Uz većinom sunčano vrijeme temperatura će biti podjednaka kao u četvrtak - ujutro od 8 do 11 °C, u unutrašnjosti i samo oko 2 °C, a poslijepodne 12 do 16 °C.