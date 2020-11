Kreveti, laboratorij, sala za reanimaciju: Sve je spremno, u zagrebačku Arenu sutra stižu prvi pacijenti

Nakon najave da će se od sutra u zagrebačkoj Areni primati prvi covid pacijenti, u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' gostovao je ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice, Mario Zovak

Za HRT je o tome kako će stacionar Arena funkcionirati govorio koordinator stacionara Davor Vagić.

- Arena je spremna, sve je dezinficirano, oprema je unutra. Imamo pripremljene krevete i svu ostalu opremu, boce s kisikom za one koji još trebaju terapiju kisikom, imamo laboratorij za analizu krvi i radiološku opremu za rendgen, slikanje pluća... Imamo i salu za reanimaciju. Ovdje nemamo respiratore, ali za reanimaciju imamo jer se pacijentima s covidom zna često pogoršati stanje. Ovdje će se takve pacijente intubirati i onda će ih se prevesti u bolnicu, rekao je Vagić.

U Areni je spremno sto kreveta, a Vagić je pojasnio i koliko će medicinskog osoblja tamo biti.

- U prvom dijelu na 100 kreveta imamo 18 liječnika, od toga tri iz MORH-a i 15 liječnika iz Vinogradske. Poslije će dolaziti i iz drugih zagrebačkih bolnica. Bit će 50-ak medicinskih sestara iz Vinogradske ali i iz drugih bolnica ćemo ih povući jer trebamo pokazati zajedništvo na zbrinjavanju pacijenata. Stacionar Arena pomaže zdravstvenom sustavu da se održi, kaže Vagić i dodaje da nema panike jer je stacionar Arena planiran još od proljeća.

- Ovo je planirano i nije katastrofičan scenarij. Poručio bih pacijentima da bez obzira na mjere, ako se one ne provode, one neće biti učinkovite. Hvala svim građanima koji su do sada bili odgovorni, a pozivam sve ostale da je zadnji trenutak da postanu odgovorni, da svi provodimo mjere i onda ćemo ovu veliku ugrozu, najveću od Domovinskog rata, uspjeti riješiti, rekao je Davor Vagić.