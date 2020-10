[FOTO] Stožer predstavio nove mjere: Arena postaje bolnica, opća zabrana alkohola od ponoći do 6 ujutro. U borbu s covidom ulaze i studenti medicine, a Slovenija će nam posuditi lijek remdesivir

Nacionalni stožer civilne zaštite u nedjelju je predstavio nove mjere koje će Hrvatska primijeniti u borbi protiv koronavirusa.

On kaže kako je kritično pitanje kako će se bolnički sustav nositi s pandemijom obzirom na brzo punjenje kapaciteta. 'Odredit ćemo prioritete, cijelo vrijeme govorimo da ćemo aktivirati ranije planove kako bi povećali smještane kapacitete u bolnicama. Aktivirat ćemo Arenu kao mjesto za tercijarni smještaj bolesnika', otkrio je a pred mikrofon se vratio Božinović.

Ministar unutarnjih poslova rekao je kako je pripremljena odluka koja stupa na snagu sutra u ponoć: 'Želim naglasiti da donosimo odredbu kojom je propisana stroga mjera fizičkog distanciranja od najmanje dva metra u zatvorenom i metar i pol na otvorenom. Zabranjuju se sva okupljanja s više od 50 osoba. Na svadbama može biti najviše 30 osoba, kao i na pogrebima. Na privatnim zabavama najviše 15 osoba. Sportska natjecanja mogu ići samo bez gledatelja. Javna događanja moraju završiti do 22 sata, svadbe do ponoći. U ugostiteljskim objektima okupljanja mogu trajati do kraja radnog vremena. Zabrana prodaja alkoholnih pića od ponoći do 6 ujutro, generalno. Obvezne zaštitne maske kada se ne može imati fizičku distanciju, obvezne su i maske na grobljima zbog blagdana Svih svetih', nabrojio je Božinović i zaključio: