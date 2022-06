Plenković: Banožić je platio kaznu i može biti ministar. Navijači Hajduka? Nije policija ničim izazvana dovedena u situaciju da se brani

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti obilježavanja Dana Sveučilišta u Splitu

“Grad je postao žrtva, žrtva politikanstva, žrtva ruganja biračima. Imaš većinu, rušiš sam sebe, rušiš vijeće, a godinu dana nisi napravio ništa. Imamo i sve ove afere koje doslovno sramote grad zbog ljudi koji nisu dorasli poslu za koji su nažalost prije godinu dana dobili povjerenje. Sad je prilika da građani kažu ne onima koji su nasilni prema novinarima, koji su sami sposobni ući u ovakve rabote. Ako nekome do neki dan nije bilo jasno tko je kakav, sad je jasno”, rekao je Andrej Plenković.

“Plasirate mi tezu političke tajnice SDP-a Ahmetović. Ako ima nevidljive ruke o kojoj sanja Milanović, da mi utječemo na DORH, valjda bi ta ruka rekla da ne pokrećemo drugu temu. Imamo briljantnu temu u Splitu. Što bi bilo da se ovo Puljkovim zamjenicima dogodilo ljudima u HDZ-u? DORH i policija rade bez upliva vlasti”, dodao je.

Međutim novinari su mu predbacili Marija Banožića i Antu Ćorušića.

Na pitanje da usporedi sukob interesa ministra obrane Marija Banožića s Puljkovim slučajem, Plenković je rekao kako je platio kaznu i u redu je da bude ministar, prenosi Dnevnik.hr.

Antu Ćorušića nije htio komentirati. Samo je dodao kako je Ćorušić sam sve objasnio.

Na pitanje o policijskoj intervenciji u Desincu, premijer je kazao kako ne zna što se događa.

"Pratim ono što pratitte i vi, ali mislim da je jasno da ne može doći do toga da više ljudi napada policiju. Nije valjda hrvatska policija ničim izazvana dovedena situaciju da se mora braniti", poručio je premijer te dodao kako je i Božinović u Splitu, pa novinari mogu i njemu postaviti pitanje.

Ono što je ključ, poduzeli smo jako puno mjera do sada, smanjili i poreze te niz drugih mjera i činit ćemo to i dalje. Ono što je u ovom trenu bitno je da promatramo situaciju koja nije samo vezana za Hrvatsku", rekao je premijer o rastu inflacije te najavio paket mjera onda kad one budu potrebne.

"Jako je važno da raste BDP i da je nezaposlenost manja nego ikada", naglasio je predsjednik Vlade.

Na pitanje kakva je sudbina škverena, premijer je odgovorio da se sve analizira.