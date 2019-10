Plenković o Šuici, Lori Vidović, tenzijama s Hvidrom, manjinama i HNS-om: Svi su prpošni pred izbore

Povodom uspješnog saslušanja Dubravke Šuice, kandidatkinja za potpredsjednicu Europske komisije za demokraciju i demografiju, premijer Andrej Plenković se obratio javnosti, a dotakao se stanja u koaliciji i drugih aktualnih tema

12:43 Na pitanje razmišlja li Vlada od smanjenja stope PDV-a i na taj način zadovoljiti sve one koji traže povećanje plaća kazao je da se o svemu razgovara najavivši da će ići i četvrti val porezne reforme.

12:46 Upitan je li zadovoljan govorom Kolinde Grabar Kitarović na objavi njene kandidature odgovorio je pozitvno dodavši da ga nije doživio kao kritiku na račun njegove Vlade. Nije želio reći hoće li izbori biti 22. prosinca kako je to najavio Ivo Anušić, šef stožera aktualne predsjednice.

12:27 Upitan zašto se petero HDZ-ovih zastupnika u Europskom parlamentu odbilo se potpisati Lori Vidović , koja se htjela kandidirati za Europskog ombdusmana kazao je da ga čudi da netko ko je na čelu jedne od institucija u Hrvatskoj bez da je kao premijer o tome ništa ne znam. 'Nitko me o tome nije obavjestio', kazao je Plenković dodavši da je njenom kandidaturom ostao zatečen i da je tznao da bi sigurno o tome razgovarali.

'Riječ je iznosima koji nisu mali i odnose se na veliki broj ljudi i za to treba imati sredstva. Mi smo u mandatu ove Vlade nekoliko puta podizali proračun za Ministarstvo obrazovanja. To nije reforma jedne ministrice nego ove Vlade. Sindikatima smo predložili mogućnost povećanja od dva posto u ovoj godini i nastaviti razgovore kasnije. Dok nemam cijelu sliku proračuna za iduću godinu ne mogu se obvezati na ništa', kazao je Plenković dodavši da se treba voditi odgovornu financijsku politiku koja ne ostavlja dugove djeci.

12:24 Na pitanje je li bilo potrebe da napadne GONG s obzirom da je pitanje vezano za njenu imovinsku karticu zanimalo i nekezastupnike u EP Plenković je rekao da je indikativno da kada je bila kandidat za EP nitko nije otvarao to pitanje. 'Gdje je razlika između toga i sada kada treba biti povjerenica? ', kazao je Plenković dodavši da za zastupnika koji je postavio to pitanje prvi put čuo jučer i da on sigurno nije bitan jer pripada u skupinu onih koji ne pripadaju nikome.

12:22 Imali ste priliku vidjeti njeno predstavljanje, tri puta je izabrana u Europski parlament. Naglasio da je Šuica pokazala visok stupanj tematike kojom će se baviti

