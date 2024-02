Uživajte u još malo sunca: Uskoro stiže promjena vremena

Prema prognozi koju su za tportal izradili dežurni prognostičari DHMZ-a, u petak se u Hrvatskoj očekuje pretežno sunčano, a ujutro će ponegdje biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti većinom slab, na istoku sredinom dana do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10, a najviša dnevna od 13 do 18 °C.