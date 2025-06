Dvostruko ubojstvo u Zagrebu: Postoji li i treća osoba i je li došlo do propusta sigurnosnih službi?

Postoji li i treća osoba i je li došlo do propusta sigurnosnih službi?

Neslužbeno je za Dnevnik Nove TV potvrđeno i da osumnjičenici nisu spremni na suradnju. Iako su povezani s mjestom događaja, ostaje ključno pitanje postoji li i treća osoba koja bi mogla biti naručitelj ubojstva.

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je s odvjetnikom drugoosumnjičenog Franom R. 'Nemam nikakvih detaljnih informacija. Mogu samo potvrditi da me obitelj angažirala za njegovu obranu', rekao je Olujić i dodao da je obitelj u šoku. 'To je potpuno i prirodno u ovakvoj situaciji. Ne znam nikakve detalje, ali da ih i znam - ne mogu vam reći', poručio je Olujić.

Nižu se reakcije

Uhićenje pripadnika Počasno-zaštitne bojne zbog sumnje u ubojstvo dvije osobe u zagrebačkom Markuševcu među zastupnicima je u utorak izazvalo zaprepaštenje, ali i otvorilo pitanje selekcije vojnika za tu postrojbu, odnosno je li bilo propusta sigurnosnih službi. >>Pročitajte više OVDJE<<

Uhićenje pripadnika Počasno-zaštitne bojne komentirao je ministar obrane Ivan Anušić.

'Saznanja su ona koja smo podijelili s novinarima, a to je da je gospodin dotični pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske, trenutno je raspoređen u Počasno-zaštitnoj bojni i to je sve što znam. I da je osumnjičen za dvostruko ubojstvo. Bilo koji pripadnik Oružanih snaga da je to počinio, mora se dovršiti istraga. Nakon istrage ćemo puno više znati i možda reći gdje je eventualno bio propust. Pričekajmo da prođe kompletna istraga i onda ćemo imati zaključak, službe će nam to dostaviti. Kako meni, tako i javnosti', kazao je Anušić.

Loše je to što se dogodilo, likvidacija dvoje mladih ljudi, kazao je premijer Andrej Plenković.

'Želim tu prije svega pohvaliti hrvatsku policiju, koja je munjevito otkrila počinitelje, bar one za koje smatra da su počinili ovo teško kazneno djelo. Kako se dogodilo da je baš ta osoba i pripadnik Oružanih snaga i trenutno raspoređen u Pričuvnoj zaštitnoj bojni, to je pitanje koje ćemo morati temeljito analizirati i vidjeti u okviru sustava Hrvatske vojske. Kako se dogodilo da netko takav spreman na takvo kazneno djelo, takav zločin, uopće prođe sve te filtre i dođe u tu situaciju. U svakom slučaju nije dobro', izjavio je premijer Plenković.