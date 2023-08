Uvijek je bilo groznih turista, ali ovo... Ipak, u svoj toj muci ima jedna dobra stvar

Bali sends German tourist who stripped naked in temple for mental health treatment - The Bali Times https://t.co/uElxn6e2Wo

Od Pompeja do egipatskih piramida, neka od najpoznatijih svjetskih čuda koja je napravio čovjek nose na sebi tisućljetne grafite drevnih posjetitelja. Nije tajna to da su mnogi od najvećih svjetskih putnika, poput Kristofora Kolumba i Hernana Cortesa, ujedno bili među najgorima, piše BBC. A prema profesorici Lauren A. Siegel sa Sveučilišta Greenwich u Londonu, još u 18. i 19. stoljeću britanski plemići na turneji po Europi običavali su omalovažavati lokalne ​​ljude i mjesta. Ono što je drugačije u vezi s ovim ljetom jest to da sve češće slušamo o lošim putnicima – a to bi u konačnici moglo biti i dobro. Naime svakim novim izvješćem o vandalizmu ili bezobzirnom ponašanju čini se da raste kolektivni bijes, što bi moglo dovesti do trenutka obračuna s lošim turistima, navodi BBC.

BBC podsjeća na dojmljivu scenu iz filma 'Oppenheimer', u kojoj američki ministar rata Henry Stimson miče Kyoto s popisa gradova na koje će biti bačena atomska bomba zato što je bio na medenom mjesecu upravo u toj drevnoj japanskoj prijestolnici. 'Lijepa stvar kod putovanja je to što svjetska čuda postaju još divnija nakon što ih sami posjetite. Više nam je stalo do onoga što znamo i skloniji smo zaštititi to – ili barem ne uništiti', navodi BBC.

Zaključno navodi da su turistička središta počela sve oštrije regulirati ponašanje turista, pa i uvoditi zabrane. Posjetitelji Australije više se ne mogu popeti na Uluru (Ayres Rock) jer je to sveto mjesto Aboridžina. U međuvremenu je Amsterdam pokrenuo kampanju 'Stay away' protiv pijanih Britanaca. Siegel pozdravlja takve mjere i ukazuje na novi trend 'Instagram vs. Reality', gdje se na društvenim mrežama prikazuju turističke gužve i kaos, što je inače često izostavljeno iz savršeno ukomponiranih slika i videa influencera. Svaki put kad se to dogodi, naša će globalna blaga biti malo sigurnija, zaključuje BBC.