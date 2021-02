Ustavna stručnjakinja: Predsjednik ne štiti Ustav, nepoštovanjem zakona ga krši

Ana Horvat Vuković, stručnjakinja za ustavno pravo s Pravnog fakulteta, za N1 je komentirala izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda.

Predsjednik kaže da je zakon neustavan, a stručnjakinja objašnjava: “Nema tu tumačenja duha zakona, zakon je izrazito jasan. Treba se upitati, možete li kao građani Hrvatske odlučiti koji zakon nećete poštivati, a koji hoćete. Znamo što se dešava građanima i građankama ako ne poštuju zakone. Predsjednik je jednako podložan Ustavu i zakonu kao i svi drugi. Nema govora o tome da bi on arbitrarno odlučivao koje zakone će poštovati.”

“Izmjenom zakona ne može se korjenito reformirati postupak izbora”



Zakon je mogao biti bolji, naravno da je, dodaje Horvat Vuković. “Da bi korjenito reformirali postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda, ne možete to na zakonskoj razini, izmjenom zakona. Morali bismo mijenjati Ustav, možda ojačati ulogu DSV-a ili samih sudaca… Ovo je najbolje što se moglo napraviti na zakonskoj razini, više se ne smije ako ne želimo da zakon bude protuustavan”, rekla je.



“Jedino što Milanoviću ustavno i zakonski ostaje je da signalizira DSV-u da on nijednog od kandidata ne može u dobroj savjeti predložiti kao svoj izbor. Trebao bi notificirati o tome DSV, koje bi potom trebalo raspisati ponovljeni javni poziv”, dodala je.

Vjeruje da bi se tada javilo više kandidata, s obzirom na to da ih se dosad javilo – troje. Da ih se javilo troje govori nam da ni sami suci nisu sigurni bi li njihova kandidatura bila nepristrano razmotrena, pojašnjava.

Iako to ne mora učiniti, kaže da je Milanović odgovoran po članku Ustava za funkcioniranje državnih institucija, on je moralno i pravno odgovoran.

HDZ kaže da neće podržati ništa van natječaja, Milanović da štiti Ustav, no Horvat Vuković navodi da “predsjednik ne štiti Ustav, on ga nepoštovanjem zakona krši. Jučer je rekao da ga štiti kao majka dijete, ali ako on ne poštuje zakone, to je kršenje vladavine prava. Ustavne krize ne postoje”.



Ustavna stručnjakinja rješenje vidi u dogovoru. “Ustav nije priručnik za veš mašinu, oslanja se na pretpostavku da tijela državne vlasti okupiraju racionalni pojedinci i očekujem kao građanka da se oni racionalno dogovore”, poručila je Ana Horvat Vuković.