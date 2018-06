Upaljen je žuti meteoalarm za cijelu zemlju, evo na što trebate posebno pripaziti

Nakon što su jutros najavljeni pljuskovi i grmljavina, sada se upozorava i na potencijalno opasno vrijeme, zbog čega je potreban poseban oprez na otvorenim terenima

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a drugdje do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 17 do 22, a najviša dnevna većinom između 18 i 23, na Jadranu 24 i 28 °C.