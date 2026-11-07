Uoči pregovora Rusi udarili na nuklearke i energetske objekte u okolici Kijeva, dvoje ubijenih

Tri dana prije predviđenih pregovora Rusije i Ukrajine uz američko posredovanje, eksplozije potresale su Kijev nakon što je Moskva u valovima lansirala balističke projektile od kojih ih je nekoliko pogodilo i oštetilo Sjeverni most preko rijeke Dnjepar, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski Moskvu je optužio da je pojačala napade na Ukrajinu kako bi "izvršila pritisak" na Kijev neposredno prije pregovora koji bi se trebali ostvariti između predstavnika ukrajinskog, ruskog i američkog izaslanstva i održati idući tjedan u Abu Dhabiju.

"Pojačanim napadima na Ukrajinu i našu infrastrukturu upravo u ovome trenutku Rusija nastoji pripremiti teren za još jači pritisak na Ukrajinu i njezine partnere", napisao je u poruci na svome X računu nakon opetovanih bombardiranja ukrajinske energetske mreže.

Udari na energetske objekte izvan Kijeva, a to se odnosi i na sustave koji šalju energiju iz dviju nuklearnih elektrana prema gradu i prema središnjim dijelovima Ukrajine, prouzročili su ozbiljnu štetu, objavilo je ministarstvo energetike.

"Glavni grad suočen je s ozbiljnim poteškoćama kada je posrijedi opskrba električnom energijom, vodom i toplinom", objavio je Zelenskij na platformi X, dodavši da su pogođene trafostanice u pet drugih regija.

Napisao je da su presretnute samo četiri od 36 raketa balističkog tipa koje je lansirala Rusija, da su neke sjevernokorejske proizvodnje i da su pogodile važno energetsko postrojenje.

U noćašnjim su napadima ubijene najmanje dvije osobe, a desetak ih ranjeno širom Ukrajine. Istodobno su oštećene brojne kuće, tvrtke i nestambene zgrade, izvijestile su vlasti.

Moskovsko ministarstvo obrane objavilo je da je pogodilo, kako stoji u objavi - ciljeve u ukrajinskom vojno-industrijskom sektoru, kao i energetsku i prometnu infrastrukturu u Kijevu i okolici.

I Ukrajina je izvela napade dronovima i raketama na nekoliko ruskih regija, prouzročivši manju štetu, ali bez žrtava, objavile su u subotu ruske vlasti.