Pandemija koronavirusa usmrtiti će najmanje 300 tisuća Afrikanaca i gurnuti njih 29 milijuna u ekstremno siromaštvo, objavila je u petak UN-ova Ekonomska komisija za Afriku (UNECA), pozvavši na 100 milijardi dolara vrijednu sigurnosnu mrežu.

Afričkih 54 država zasad je izvijestilo o 20 tisuća potvrđenih slučajeva zaraze, što je malo u odnosu na ostatak svijeta u kojem je zaraženo 2 milijuna ljudi.

No Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u četvrtak je upozorila kako bi u Africi kroz tri do šest mjeseci moglo biti 10 milijuna slučajeva.

„Za zaštitu i izgradnju našeg zajedničkog blagostanja potrebno je 100 milijardi dolara kako bi se odmah kao odgovor stvorila zdravstvena i socijalna sigurnosna mreža“, stoji u izvještaju UNECA-e.