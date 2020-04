Općinski sud u Varaždinu jučer je javno objavio sadržaj nepravomoćne presude kojom se umirovljenik (57) s varaždinskog područja proglašava krivim zbog činjenja nasilja u obitelji i neovlaštenog posjedovanja vatrenog oružja

Kako javlja Varaždinski, 57-godišnjak je u razdoblju od 2015. do 2018. godine psihički i fizički zlostavljao svoju suprugu, čineći to u alkoholiziranom stanju. 'Udarao ju je rukama po glavi i tijelu, čupao za kosu i bacao po krevetu. Govorio joj je da će ju zaklati, a to je kod nje izazvalo velik osjećaj straha za vlastiti život i život njezine djece', piše u presudi varaždinskog suda.

Stvari su kulminirale krajem 2018. godine kad je 57-godišnjak supruzi rekao 'riješit ću se ja tebe na bilo koji način, imam i s čime', a potom je krenuo čistiti pušku.

Sve to radio je u prisutnosti maloljetne djece koju je također vrijeđao i ponižavao.

Varaždinski sud odredio je 57-godišnjaku uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, uz rok kušnje u razdoblju od dvije godine, a tuženik također mora platiti 300 kuna za troškove sudskog postupka, a mora i na obvezno liječenje od ovisnosti.