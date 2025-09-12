Umirovljenicima na Banovini život postaje 60 posto skuplji: 'Bili smo primorani'

Nakon usklađivanja mirovina od 6,48 posto, stiglo je i prvo veliko poskupljenje za umirovljenike iz Siska i Petrinje. Naime, najavljeno je poskupljenje u domovima za starije osobe koje će iznositi čak 60 posto - za nove korisnike od 1. listopada, a za postojeće od Nove godine.

Unatoč subvencijama Sisačko-moslavačke županije, dvokrevetna soba u sisačkom domu će se umjesto 520, plaćati 800 eura. Iste cijene vrijede i za dom u Petrinji.

'Nažalost, 95 posto troškova domova su zadani i došlo je do općeg porasta cijena, uključujući i medicinske potrepštine, hranu, energente i sve ostalo. I domovi su bili primorani podići cijenu. Mi smo svjesni da su u domovima naše majke, naši očevi, naše bake, djedovi koji su se cijeli život skrbili o nama. Mi zaista činimo maksimum koliko možemo da im olakšamo život u zlatnim godinama, uključujući subvenciju Sisačko-moslavačke županije koja ostaje', rekao je za RTL župan Ivan Celjak.