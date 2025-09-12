Umirovljenicima na Banovini život postaje 60 posto skuplji: 'Bili smo primorani'

Domovi za starije osobe u Sisku i Petrinji poskupjet će svoje usluge za čak 60 posto. Župan Sisačko-moslavački, Ivan Celjak, pravda se da su porasli troškovi, ali i da je dosta novca otišlo u obnovu i proširenje kapaciteta. No, ističe, subvencije za smještaj će ostati i dalje
Nakon usklađivanja mirovina od 6,48 posto, stiglo je i prvo veliko poskupljenje za umirovljenike iz Siska i Petrinje. Naime, najavljeno je poskupljenje u domovima za starije osobe koje će iznositi čak 60 posto - za nove korisnike od 1. listopada, a za postojeće od Nove godine.
Unatoč subvencijama Sisačko-moslavačke županije, dvokrevetna soba u sisačkom domu će se umjesto 520, plaćati 800 eura. Iste cijene vrijede i za dom u Petrinji.
'Nažalost, 95 posto troškova domova su zadani i došlo je do općeg porasta cijena, uključujući i medicinske potrepštine, hranu, energente i sve ostalo. I domovi su bili primorani podići cijenu. Mi smo svjesni da su u domovima naše majke, naši očevi, naše bake, djedovi koji su se cijeli život skrbili o nama. Mi zaista činimo maksimum koliko možemo da im olakšamo život u zlatnim godinama, uključujući subvenciju Sisačko-moslavačke županije koja ostaje', rekao je za RTL župan Ivan Celjak.
Nije prvo poskupljenje
Subvencija, inače, iznosi 350 eura mjesečno za smještaj u Sisku, odnosno 370 eura za dom u Petrinji. No, oporba tvrdi da su tijekom Celjakove vladavine domovi za starije poskupjeli za čak 145 posto.
'U zadnje četiri godine mi smo obnovili i zgradu Doma za starije osobe Sisak i Petrinju i Glinu. Proširili smo kapacitet u Glini za 20 korisnika. Isto tako smo stavili u funkciju zadnju etažu Doma zdravlja u Glini upravo za smještaj naših korisnika Doma za starije osobe. U Glini smo izgradili 74 kuće koji će biti najmodernije umirovljeničko naselje. Uskoro otvaramo i novu zgradu Doma za starije osobe ovdje u Capragu', nabrajao je Celjak te ustvrdio:
'Mi smatramo da smo podigli kvalitetu smještaja našim korisnicima, infrastrukturnu i sadržajnu. Ono što je važno da jako skrbimo o njezi korisnika, što znači da naši korisnici zaista imaju kvalitetnu njegu. I nažalost, ovi troškovi su zadani. U domu su bili primorani podići cijenu i to nam je zaista bila jedna od najtežih odluka koje smo morali podržati, ali dalje ostaje subvencija županije kako bi korisnicima olakšali život i smještaj u domovima'.