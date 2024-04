Umirovljenici zajedno: Bez ove tri ključne točke našeg programa ne idemo ni s kim

Nositeljica liste Vesna Horvat rekla je da je u Hrvatskoj 750.000 umirovljenika i da od tog broja njih oko 300.000 prima mirovinu manju od 300 eura. "To mora stati", poručila je.

Horvat kaže da nitko u 11. sazivu Hrvatskog sabora neće moći računati na njihovu podršku za oblikovanje većine bez prihvaćanja njihovog programa s tri ključne točke.

Prva je da mirovina iznosi 75 do 80 posto prosječne plaće kroz 10 najboljih godina radnog staža ili za posljednjih pet, druga je ukidanje penalizacije nakon navršenih 65 godina života, a treća potpuno usklađivanje mirovina s inflacijom.

"Aktualna vrijednost mirovine je 20 eura za svaku godinu radnog staža. Osnovna mirovina će biti 20 eura umnoženo s brojem godina staža – za one koji imaju puni staž od 41 godinu i 60 do 65 godina života mirovina će iznositi 820 eura. To je moguće. Stoga podržite listu broj 16 i zaustavit ćemo siromaštvo i poniženje generacije iznad 65 godina starosti", poručila je.

Koaliciju "Umirovljenici zajedno – politička platforma" čine Stranka umirovljenika, Blok umirovljenici zajedno i Demokratska stranka umirovljenika, a imaju liste u 10 izbornih jedinica.