Umirovljenici u 2025. godinu ušli s manjim mirovinama. Iz HZMO objasnili zašto

Umirovljeni supružnici koji su se javili portalu Mirovina.hr na isplati prosinačkih mirovina u siječnju oštećeni su zajedno za čak 112 eura. Jedna umirovljenica rekla je da je dobila 70 eura manje, a u HZMO-u su joj objasnili da je došlo do greške u Poreznoj upravi. Ipak, mirovine obračunava Zavod za mirovinsko osiguranje.

Riječ je o onim umirovljenicima kojima pojedine banke isplaćuju mirovine već od prvog dana u mjesecu, prije službene isplate Zavoda za mirovinsko osiguranje. Službena isplata počinje u srijedu, 8. siječnja. Novinari portala Mirovina.hr provjerili u HZMO-u zašto su umirovljenici dobili manje mirovine za prosinac nego prijašnjih mjeseci. Došlo je do greške u poreznom izračunu.

Iz Zavoda za mirovinsko osiguranje kažu da je obračunat veći porez od onoga koji je trebao biti. Razlika između stvarnog i pogrešno izračunatog iznosa mirovine umirovljenicima će biti isplaćena idući tjedan.

“Isplata mirovina za prosinac korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama planirana je za 8. siječnja 2025. kada će se korisnicima mirovina isplatiti iznos mirovine koji im pripada za prosinac 2024. godine. Korisnicima kojima banke isplaćuju mirovine iz vlastitih sredstava, prije osiguranja sredstava od strane Ministarstva financija, 8. siječnja 2025. banke će isplatiti razliku više obračunatog poreza. Jednokratna novčana primanja isplaćena umirovljenicima u prosincu ne podliježu porezu i ovrsi”, odgovorili su iz HZMO-a.

Moguće je da je zbog dodatnih isplata uz mirovinu u prosincu i došlo do greške u obračunu poreza. Svi umirovljenici dobili su 80 eura božićnice, a oni koji primaju i inozemne mirovine su uz to dobili i dodatak na mirovinu od 60 do 160 eura, ovisno o visini mirovine.