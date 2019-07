Ultrakonzervativni katolik postaje novi talijanski ministar

Ultrakonzervativni katolik Lorenzo Fontana, član krajnje desne stranke Liga talijanskog vicepremijera Mattea Salvinija, u srijedu i službeno postaje talijanski ministar za europske poslove u vladi premijera Giuseppea Contea

Fontana (39) bio je član Europskog parlamenta od 2009. do 2018., a u Italiji je poznat po svom kontroverznom osporavanju prava homoseksualaca te po stajalištima protiv abortusa.

Fontana je bio glavni govornik na Svjetskom kongresu obitelji, globalnom okupljanju koje je u ožujku okupilo vjerske aktiviste u njegovu rodnom gradu Veroni.

Prošle su se godine skupine za zaštitu prava homoseksualaca žalile na Fontanu nakon što je on za list Corriere della Serra izjavio da, što se njega tiče, obitelji s istospolnim roditeljima "pravno ne postoje".

"Ja sam katolik, ne skrivam to", kazao je on za list. "I to je razlog zašto kažem da je obitelj skupina u kojoj dijete ima majku i oca", dodao je.

Fontaninu raniju dužnost ministra obitelji preuzet će europarlamentarka stranke Liga, Alessandra Locatelli (42), koja će također prisegnuti u srijedu.