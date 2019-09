Ulica u središtu Zagreba bit će zatvorena za promet zbog uklanjanja dizalice, evo koji je obilazni pravac

Frankopanska ulica na dijelu od Ilice do Dalmatinske ulice zbog uklanjanja kranske dizalice bit će zatvorena za sav promet od srijede 11. rujna od 22 sata do četvrtka 12. rujna do 4 sati

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Ilica – Kačićeva – Prilaz G. Deželića – Trg Republike Hrvatske, kako navode iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.