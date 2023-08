Ukrajinci na obuci u Njemačkoj treniraju 12 sati dnevno šest dana u tjednu...

No ta brojka nije konačna jer Misija vojne pomoći EU-a za potporu Ukrajini (EUMAM UA) ima mandat do 15. studenog 2024., a do tada bi 30.000 Ukrajinaca trebalo biti obučeno u Njemačkoj i Poljskoj, gdje druge europske zemlje provode dodatnu obuku, piše Politico.

Ekipa Politica posjetila je poligon u Klietzu, dva sata od Berlina, jednom od dva centra za obuku u Njemačkoj, gdje su zatekli desetke ukrajinskih vojnika koji su bili u svom petom tjednu obuke na njemačkoj ratnoj opremi, Leopardu 1A5 ili borbenom vozilu pješaštva Marder 1A3.