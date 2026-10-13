Ukrajina otvorila još dva klastera na putu u EU: Preostaje im najteži posao

Time su otvorena četiri od ukupno šest pretpristupnih klastera. No, radi se o najvećim klasterima po broju područja koja obuhvaćaju. Ovaj potez omogućuje Ukrajini nastavaka pregovora ne samo o pristupanju EU-u, već i o usklađivanju zakonodavstva s europskim pravom.

Pregovori su napredovali nakon što je Verhovna Rada, ukrajinski parlament, izglasala zakon kojim se jača zaštita prava nacionalnih manjina, što je bio jedan od glavnih zahtjeva Mađarske.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha je nakon razgovora s mađarskom ministricom vanjskih poslova Anitom Orbán zahvalio Budimpešti na konstruktivnom pristupu. Pritom je naglasio da je ukrajinski parlament prihvatio izmjene obrazovnog zakonodavstva.



Ukrajini je preostalo otvaranje još dva klastera. Jedan se tiče zelene agende te održive povezanosti, a drugi resursa, poljoprivrede i kohezije. Iako EU želi da se ostalii klasteri otvore do kraja ove godine, problema bi moglo biti po pitanju poljoprivrede, s obzirom na to da se mnogo novca izdvaja za Zajedničku poljoprivrednu politiku, a poljoprivrednici smatraju da će biti ugroženi zbog jačanja konkurencije.

