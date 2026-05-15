Ukrajina je ovo čekala mjesecima: U ponedjeljak pada ključna odluka

Europska unija mogla bi u ponedjeljak definirati uvjete za odobravanje 90 milijardi eura teškog zajma Ukrajini. Prva tranša, od devet milijardi eura, trebala bi stići u lipnju, piše Politico.

Iako je zajam načelno dogovoren još u prosincu prošle godine, kako bi se pomoglo financirati ukrajinsku obranu, sve je blokirao bivši mađarski premijer Viktor Orban, uz pomoć svog slovačkog kolege Roberta Fica, koji je u nekom trenutku popustio. Unatoč tome, zajam je i službeno odobren prije nekoliko mjeseci.

Naime, Bruxelles prvo mora donijeti Memorandum o razumijevanju koji će definirati uvjete isplate. Polovica ukupne svote stiže iz proračuna EU, a druga polovica ovisi o tome koliko će Bruxelles uspjeti lobirati kod Kanade, Japana, SAD-a i UK-a da pokriju tražena sredstva, nakon što je propao kontroverzni plan da se zajam financira iz zamrznute ruske imovine koja se većim dijelom čuva u Belgiji.