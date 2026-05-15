Ukrajina je ovo čekala mjesecima: U ponedjeljak pada ključna odluka

Europska bi unija trebala u ponedjeljak definirati uvjete za isplatu zajma vrijednog 90 milijardi eura. Plan je da prvih devet milijardi u dronovima i gotovini stigne u Ukrajinu već u lipnju
Europska unija mogla bi u ponedjeljak definirati uvjete za odobravanje 90 milijardi eura teškog zajma Ukrajini. Prva tranša, od devet milijardi eura, trebala bi stići u lipnju, piše Politico.
Iako je zajam načelno dogovoren još u prosincu prošle godine, kako bi se pomoglo financirati ukrajinsku obranu, sve je blokirao bivši mađarski premijer Viktor Orban, uz pomoć svog slovačkog kolege Roberta Fica, koji je u nekom trenutku popustio. Unatoč tome, zajam je i službeno odobren prije nekoliko mjeseci.
Naime, Bruxelles prvo mora donijeti Memorandum o razumijevanju koji će definirati uvjete isplate. Polovica ukupne svote stiže iz proračuna EU, a druga polovica ovisi o tome koliko će Bruxelles uspjeti lobirati kod Kanade, Japana, SAD-a i UK-a da pokriju tražena sredstva, nakon što je propao kontroverzni plan da se zajam financira iz zamrznute ruske imovine koja se većim dijelom čuva u Belgiji.
Dosad isplaćeno 200 milijardi eura
Ta mogućnost je, doduše, ostavljena ako Kremlj odbije platiti ratnu odštetu nakon završetka sukoba. Time bi EU podmirio zajam i praktički izbrisao dug Ukrajine, koja se u ovoj i sljedećoj godini suočava s proračunskim deficitom od najmanje 135 milijardi eura.
Ukrajinci će morati ratificirati sve sporazume u svom parlamentu prije prve isplate. Plan je da Bruxelles u lipnju kupi dronove vrijedne 5,9 milijardi eura, a da zatim doznači još 3,2 milijarde za pokrivanje proračunskih i administrativnih troškova.
"Cilj je da se prva isplata izvrši što je prije moguće u drugom tromjesečju 2026. Pokrit će kupnju dronova iz Ukrajine, za Ukrajinu", rekao je glasnogovornik Europske komisije, dodavši da je EU dosad osigurala Ukrajini ukupno 200,6 milijardi eura te da je njezin "daleko najveći i najstabilniji financijski partner".
Kako namiriti dug?
Kako je jasno da zajam neće pokriti cjelokupni ukrajinski deficit, niti namiriti njene obrambene potrebe, postavlja se pitanje koliko će zemlje članice, zbog inflacije izazvane rastom cijena goriva prouzročenim krizom na Bliskom istoku, moći financirati daljnja sredstva za Ukrajinu.
Stoga se u Nizozemskoj tražila podrška za ponovnu raspravu o korištenju zamrznute ruske imovine, vrijedne 210 milijardi eura. No, svi detalji Memoranduma o razumijevanju bit će poznati u utorak, nakon što dokument dobije potrebna odobrenja.