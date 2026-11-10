JAVLJA POLICIJA

Uhićeno još pet osoba iz Torcidina kortea uoči utakmice s Ajaxom

I.H./Hina

10.11.2026 u 18:52

Torcida NK Hajduk
Torcida NK Hajduk Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic / CROPIX
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Policija je uhitila još pet osoba koje se sumnjiči za uzvikivanje nacističkih i antisemitskih parola u korteu navijača Torcide uoči utakmice Hajduk - Ajax, održane 15. listopada, potvrdili su u utorak u Policjskoj upravi splitsko-dalmatinskoj

"Uhićeno je još pet osoba koje se dovodi u vezu Torcidinim korteom i nad njima se obavlja kriminalističko istraživanje", kažu u policiji. Po navodima lokalnih medija, policija je naknadnim pregledom dostupnih videosnimki identificirala još petoricu navijača Hajduka koji su sudjelovali u korteu koji se prije utakmice kretao iz središta grada prema stadionu Poljud.

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Uhićeni navijači bi tijekom srijede trebali biti predani pritvorskom nadzorniku i upućeni na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.

Sumnjiči ih se za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje ili mržnju, kao i ranije uhićene sudionike kortea.

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