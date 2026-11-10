Uhićeno još pet osoba iz Torcidina kortea uoči utakmice s Ajaxom

"Uhićeno je još pet osoba koje se dovodi u vezu Torcidinim korteom i nad njima se obavlja kriminalističko istraživanje", kažu u policiji. Po navodima lokalnih medija, policija je naknadnim pregledom dostupnih videosnimki identificirala još petoricu navijača Hajduka koji su sudjelovali u korteu koji se prije utakmice kretao iz središta grada prema stadionu Poljud.

Uhićeni navijači bi tijekom srijede trebali biti predani pritvorskom nadzorniku i upućeni na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.

Sumnjiči ih se za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje ili mržnju, kao i ranije uhićene sudionike kortea.