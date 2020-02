Uhićena mlada hrvatska državljanka s Europske liste najtraženijih bjegunaca

Na području Irske je uhićena 29-godišnja hrvatska državljanka Z. R. Radi se o jednoj od najtraženijih osoba za kojom je Hrvatska raspisala potragu

Njenom pronalasku i uhićenju posebno su pridonijele anonimne dojave na stranicama European most wanted liste, priopćili su iz Ravnateljstva policije.

Na području Irske 29. siječnja uhićena je 29-godišnja Z.R., jedna od najtraženijih osoba za kojom je Hrvatska raspisala potragu. U sklopu 'Crime has no gender' objavljena je na European most wanted listi tijekom 2019. Uhićenje je, kako se navodi u priopćenju, rezultat intenzivnog rada, ostvarenoj operativnoj policijskoj suradnji i pravovremenoj razmjeni informacija policijskih službenika FAST jedinice Irske i Odjela za ciljane potrage i precizno lociranje, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (FAST tim Hrvatska).